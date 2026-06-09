Auto bez evidenčného čísla skončilo v potoku: Šoféroval ho mladík bez vodičáku! Zranilo sa päť ľudí

BÔRKA - Osobné auto bez evidenčného čísla, ktoré v pondelok (8. 6.) podvečer havarovalo v obci Bôrka v okrese Rožňava, šoféroval 20-ročný mladík bez vodičského oprávnenia. V obci zišiel z cesty a narazil do koryta potoka, pri nehode sa zranilo päť ľudí vrátane troch detí. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Mladík bez vodičského preukazu spolu s ďalšími štyrmi pasažiermi smerovali krátko po 18.00 h po ceste v smere od Zádielskej chaty do obce Bôrka. „Po tom, ako v obci odbočil na účelovú komunikáciu, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, s autom zišiel z cesty na trávnatý porast a potom narazil do koryta miestneho potoka,“ priblížila Ivanová.
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Pri udalosti sa zranili všetci účastníci nehody, jednu z osôb transportovali do nemocnice leteckí záchranári. Zvyšní zranení vrátane troch detí vo veku 11, 15 a 16 rokov boli z miesta nehody prevezení do nemocnice v Rožňave. „Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela posádka vozidla iba ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní,“ uviedla policajná hovorkyňa. Ako dodala, prítomnosť alkoholu u vodiča zistená nebola a všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.