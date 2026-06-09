MIMORIADNE varovanie meteorológov: Zoznam miest, kde na Slovensku hrozia bleskove povodne

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BRATISLAVA - V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 19.00 h, resp. do 20.00 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
(Zdroj: SHMU)„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ priblížili meteorológovia.
(Zdroj: SHMU)