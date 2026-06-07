Minister dopravy Jozef Ráž si vyrazil na dostihy: FOTO Pozrite sa, ako si užíval! Neuveríte, koho stretol

BRATISLAVA - Minister dopreavy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) si nedeľu užil vo veľkom štýle. Vyrazil si na dostihy konané v bratislavskej Petržalke. Okrem toho, že stretol kopu známych a užil si preteky, doprial si aj pivo.
Minister dopravy sa zážitkom pochválil aj na sociálnej sieti. "Dnes som si v Petržalke na dostihoch užil skvelú atmosféru, stretol množstvo známych a všetkým prajem krásnu a pohodovú nedeľu," odkázal.
Pprezradil tiež, že počas nedele na dostihoch stretol aj svojho niekdajšieho trénera karate "ešte z mladých čias."
Túto sezónu išlo už o 6. dostihový deň. Bežali sa rovinné dostihy. Ďalší dostihový víkend je naplánovaný už o týždeň v Topoľčiankach.