Spor o rast ekonomiky: Bartek navrhuje vyšší deficit pre podporu ekonomiky

BRATISLAVA - Prorastové stimuly by mohli ísť aj na úkor vyššieho deficitu verejných financií. V relácii STVR O 5 minút 12 to na margo vládou prijatých opatrení na stabilizáciu ekonomiky uviedol poslanec Národnej rady SR Michal Bartek (Hlas-SD), ktorý diskutoval s koaličným poslancom Jánom Mažgútom (Smer-SD) a opozičnými poslancami Zuzanou Mesterovou (PS) a Mariánom Viskupičom (SaS).
Deficit pre rast
„Ja som napríklad aj za také úvahy, pokiaľ by sme mali riskovať aj vyšší deficit verejných financií. Ale keď si jasne povieme, že tento deficit verejných financií pôjde na podporu ekonomiky a na prorastové stimuly pre podnikateľské prostredie, áno, tak poďme do toho. My chápeme tú situáciu, ale na druhú stranu nebudeme pozerať na ľudí cez Excel, ako to robí SaS alebo Progresívne Slovensko,“ priblížil Bartek.
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„Budeme chcieť ochrániť sociálny štandard ľudí. Je potrebné veľmi korektne a veľmi jasne povedať, že nebudeme napríklad súhlasiť s takými návrhmi, ktoré priniesli zamestnávatelia, aby sme napríklad o 15 minút skrátili obednú prestávku,“ podčiarkol Bartek s tým, že „Hlas-SD bude jasnou garanciou 13. dôchodku“.
Mažgút varuje opozíciu
Mažgút verí, že rast slovenskej ekonomiky bude budúci rok vyšší ako 1 %. „Pán Boh však nech ochraňuje Slovensko, ak príde pravicová vláda k moci a bude nejakým spôsobom zasahovať do životného a sociálneho štandardu ľudí, ktorý sa dosiahol počas našich vlád,“ zdôraznil Mažgút. Upozornil zároveň Mesterovú, že vládou predstavené opatrenia sú bez vplyvu na verejné financie, tak by od nich nemala očakávať prínos do štátneho rozpočtu.
Mesterová o slabých opatreniach
Koalícia avizované prorastové opatrenia podľa Mesterovej prestala nazývať „prorastové“. „Už to volajú len stabilizačné, tak je jasné, čo to je. Je to nič. Je to strašne málo, blížime sa k nule,“ ohodnotila vládou schválené opatrenia Mesterová. Program strany PS s názvom Tresk uvádza podľa nej 76 a viac opatrení, čo by PS urobilo na podporu rastu ekonomiky SR.
„Pravidelne sa rozprávame o tom aj s kolegami zo SaS, čo budeme robiť, ak budeme mať možnosť konečne to tu stabilizovať. Napríklad sa vysporiadame s transakčnou daňou, s ktorou ste sa vy už mali dávno vysporiadať. Napríklad dôsledným výberom dane, aby sme sa dostali aspoň na úroveň roku 2023, lebo vy aktuálne vyberáte o 1,2 miliardy eur menej, ako to bolo v roku 2023,“ poznamenala.
Viskupič tlačí na reformy
Sociálny štandard, ktorý dosiahla táto vláda, sú podľa Viskupiča odchádzajúce firmy zo Slovenska a nulové investície. Ak sa SR má stať ekonomickým tigrom, tak musí skončiť táto vláda a musia sa presadiť pravicové riešenia. „Toto sú tie naše - zrušenie spotrebnej dane, rovná daň z príjmu zamestnancov, rovná daň z príjmu firiem, estónsky model zdanenia, teda nulové zdanenie reinvestovaného zisku a upratanie v DPH - ideálne jedna sadzba, maximálne dve, bez výnimiek. Toto Slovensko potrebuje a toto je to, čo posunie Slovensko dopredu, aby sme sa jedného dňa, hoci to bude chvíľku trvať, mohli hrdiť, že sme nejakým tigrom, nie zdochnutou mačkou,“ dodal Viskupič.