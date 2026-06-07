Spor o vedenie parlamentu: Koalícia a opozícia sa nezhodujú na odvolávaniach Gašpara a Dubéciho

BRATISLAVA - Koalícia a opozícia sa nezhodujú na odvolávaní Tibora Gašpara (Smer-SD) a Martina Dubéciho (PS) z postov podpredsedov Národnej rady SR. Kým koalícia dôvod na odvolanie Gašpara nevidí a argumentuje prezumpciou neviny, dôvody na Dubéciho považuje za legitímne. Opozícia nesúhlasí a trvá na odvolaní Gašpara, ktorý podľa nej škodí parlamentu i krajine. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov koalície a opozície v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Opozícia má podľa Mažgúta dvojaký meter
Podľa poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD) nerešpektuje opozícia pri Gašparovi prezumpciu neviny. Rovnako tak jej vyčíta dvojaký meter, keď „smietku“ v oku iných vidí, ale „brvno“ vo svojom oku nie. Ak podľa neho Gašpar škodí tak, ako tvrdí opozícia, treba pripomenúť aj kauzu Dubéciho spojenú s igelitkou a netransparentným financovaním prezidentskej kampane v minulosti. Na margo prieskumov, podľa ktorých si Gašpara neprajú vo funkcii ani niektorí voliči Smeru či koalície, poznamenal, že ich neberie vážne, rovnako ako prieskumy politických strán. Odvolávanie zo strany opozície vrátane niektorých ministrov označil za politický folklór.
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O dvojtvárnosti opozície je presvedčený aj poslanec Michal Bartek (Hlas-SD). Ak podľa neho platí prezumpcia neviny, dôvody na odstúpenie Gašpara nevidí. V prípade obštrukcií zo strany opozície nevidí problém s odvolávaním Dubéciho. Tvrdí, že opozícia je Gašparom posadnutá. Snahy o odvolávanie niektorých ministrov považuje za folklór, hoci na to opozícia právo má. Za svojimi ministrami i ministrami koaličných partnerov Hlas stojí, dôvody na ich odvolanie považuje za banálne. Odvolávania považuje zároveň za zástupné témy, prvoradá by podľa neho mala byť pomoc ľuďom.
PS na odvolaní trvá
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová očakáva v kauze Očistec, v ktorej je Gašpar obžalovaný, spravodlivý súdny proces, ktorý nebude zo strany koalície politicky manipulovaný. Kritizovala tiež zmeny v trestnej legislatíve, ktoré majú Gašparovi pomôcť, opätovne pripomenula zneužívanie funkcie. Na jeho odvolaní trvá, poukazuje na vážne podozrenia. Reputačným rizikom sú podľa nej v tomto prípade fakty, nie vymyslené hoaxy ako v prípade Dubéciho. Odmieta tvrdenia o posadnutosti PS smerom ku Gašparovi. Jediný, kto ním je podľa nej posadnutý, je premiér Robert Fico (Smer-SD).
Podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) k odvolávaniu Gašpara ani nemalo dôjsť, keďže v demokratickej krajine by slušný človek odstúpil a až po očistení svojho mena by sa prípadne vrátil na daný post. K odvolávaniu niekoho by malo dochádzať len vtedy, ak je na to dôvod, nie na princípe „oko za oko“. Tvrdí, že ochranou jedného človeka zo strany koalície trpí celá krajina, keďže „zmena trestnej legislatívy má presah aj na ďalších podvodníkov“.