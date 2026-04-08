Poslanca prichytili na nákupe u ikonického nábytkového GIGANTA: Verejnosť ho poriadne zjazdila!

KRAKOV - Zrejme to mal byť len nenápadný nákup mimo zrakov verejnosti. Situácia sa ale vyvinula inak. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery mladého poslanca, ktorého verejnosť prakticky okamžite spoznala. Ikonická tvár Hlasu-SD sa prakticky ihneď po konci sviatkov rozhodla skrášliť si svoje obydlie. Reakcie verejnosti však neboli kladné.
Fotografia sa objavila v satirickej skupine na sociálnej sieti s názvom ZOMRY. Jeden z pravidelných prispievateľov sa rozhodol vybrať ku známemu švédskemu nábytkovému gigantovi na nákup. "Ideš si v Krakowe po Ikea a koho tam nestretneš," napísal jeden z prispievateľov.
Pravidelní diváci parlamentného diania museli prakticky okamžite po nazretí na záber spoznať mladého a iniciatívneho poslanca Hlasu-SD Michala Barteka. Ten sa v spoločnosti neznámej osoby vybral zrejme na nákup nového nábytku.
Ako to už ale v takých prípadoch býva, ide o politika, ktorý na sebe (už len z princípu povolania) nesie značnú časť pozornosti a pravidelnej kritiky. Ani táto fotografia neostala bez komentára, hoci pri bežných ľuďoch by verejnosť zrejme len mávla rukou.
Fotografie zachytávajú politika priamo v predajni, kde si prezerá sortiment a komunikuje s personálom. Hoci by na tom nebolo nič zvláštne, internet okamžite začal špekulovať – prečo práve zahraničný obchod a čo si tam vlastne vyberal?
Nákupy politika v zahraničí priniesli nevôľu
Pod fotografiou sa totiž spustila plejáda kritických komentárov. Ľudia sa v nich opakovane pýtali, prečo iniciatívny a podľa vlastných slov národne cítiaci poslanec v časoch krehkej ekonomiky podporuje nákupmi práve tú zahraničnú.
Bartek patrí medzi mladých a mimoriadne aktívnych poslancov, ktorí sa v parlamente rozhodne nestrácajú. Naopak, jeho vystúpenia sú často rázne, dynamické a miestami až hlučné. Kritici mu vyčítajú príliš emotívny prejav, priaznivci zas oceňujú jeho energiu a snahu presadzovať témy bez zbytočných kompromisov.