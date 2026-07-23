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Americký Senát podržal Trumpa: Návrh na obmedzenie jeho právomocí voči Iránu neprešiel

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

WASHINGTON - Americký Senát vo štvrtok pomerom hlasov 49 k 47 zamietol návrh rezolúcie demokratov, ktorá mala obmedziť právomoci prezidenta USA Donalda Trumpa vo vojne proti Iránu. Toto hlasovanie sa konalo len niekoľko hodín po tom, ako Snemovňa reprezentantov podobné uznesenie schválila aj vďaka podpore štyroch republikánskych kongresmanov. Informovala o tom agentúra AFP.

Senát o obmedzení Trumpových právomocí v čase vojny hlasoval tento rok už niekoľkokrát. Republikánov, ktorí v minulosti podporili podobné návrhy, prezident ostro kritizoval. Vo štvrtok sa k podporovateľom návrhu rezolúcie v Senáte pridala republikánska senátorka Susan Collinsová zo štátu Maine. S republikánmi však proti tomuto opatreniu hlasoval demokrat John Fetterman zo štátu Pennsylvánia.

Hlasovania o právomociach prezidenta v otázkach vojny bývajú v Kongrese tesné a často závisia aj od účasti zákonodarcov. Kongres v júni jednu takúto nezáväznú rezolúciu schválil, Trump ju však označil za „zle načasovanú a bezvýznamnú“.

Biely dom tvrdí, že snahy obmedziť prezidentove právomoci by oslabili pozíciu Spojených štátov pri vyvíjaní tlaku na Teherán. Demokrati a menšia skupina republikánov naopak argumentujú, že Kongres musí opätovne prevziať svoju ústavnú úlohu pri rozhodovaní o otázkach vojny a mieru. Ako informovali tlačové agentúry, Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok opäť schválila rezolúciu požadujúcu ukončenie vojny s Iránom. Nezáväzné uznesenie o vojnových právomociach prezidenta Trumpa prešlo dolnou komorou Kongresu už druhýkrát, a to pomerom hlasov 214 ku 208. Návrh podporili aj štyria republikáni.

Snemovňa takto prezidenta - do veľkej miery iba symbolicky - vyzvala, aby požiadal Kongres o súhlas s pokračovaním vedenia vojny s Iránom. Republikánsky prezident 10. júla oznámil Kongresu, že USA obnovili vojenský zásah proti Iránu po tom, ako vyhlásil, že sa mesiac trvajúce prímerie skončilo. Prezident musí na základe zákona z roku 1973 upovedomiť Kongres do 48 hodín od začiatku bojových operácií. Oznámením sa zároveň spúšťa 60-dňová lehota, počas ktorej má požiadať Kongres o schválenie použitia ozbrojenej sily alebo vyhlásenie vojny. Zákon umožňuje jednorazové predĺženie lehoty o 30 dní.

Viac o téme: SenátObmedzeniePrávomociTrump
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