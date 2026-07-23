Moskva chystá ďalšie obmedzenia: Zákaz vývozu benzínu môže platiť ešte pol roka

MOSKVA - Ruské úrady zvažujú predĺžiť zákaz vývozu nafty o mesiac a zákaz vývozu benzínu o pol roka, uviedla dnes agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenované informované zdroje. Oba zákazy, ktoré si vynútila palivová kríza v dôsledku ukrajinských útokov na ruské rafinérie, mali vypršať 31. júla. O chystanom predĺžení informovala tiež štátna tlačová agentúra TASS.
Podľa jedného zo zdrojov je návrh príslušného nariadenia už pripravený, no konečné rozhodnutie je v rukách vicepremiéra Alexandra Novaka. Podľa iného zdroja "de facto sa už rozhodlo", napísal Interfax. Vicepremiér Novak 8. júla na porade s účasťou prezidenta Vladimira Putina oznámil, že Rusko zakázalo vývoz nafty, začne dovážať pohonné hmoty a zvyšuje výrobu palív nižších ekologických tried v rámci zvládnutia palivovej krízy. "Dnes sme zaviedli zákaz vývozu paliva pre diesely, čo umožní zvýšiť dodávky na vnútorný trh," povedal vicepremiér.
Vláda vtedy uviedla, že zákaz bude platiť do 31. júla. Zákaz vývozu benzínu, ktorý vláda zaviedla v apríli, platí do konca júla a tiež od 1. júna do 30. novembra 2026 platí zákaz vývozu leteckého paliva, pripomenula agentúra Interfax.
Produkcia benzínu v Rusku sa v dôsledku ukrajinských útokov znížila na úroveň, ktorá zodpovedá zhruba 65 percentám priemernej sezónnej spotreby v krajine, informovala o dva dni neskôr agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z odvetvia a svoje výpočty. Regióny naprieč Ruskom tento mesiac obmedzili predaj benzínu na osobu, vodiči ale často musia hodiny čakať v frontoch, aby mohli prídel natankovať.
Ukrajinské ničenie rafinérií vyvolalo v Rusku najväčšiu palivovú krízu od rozpadu Sovietskeho zväzu, napísal britský denník Financial Times, podľa ktorého musí Moskva dovážať benzín z Indie. Kyjev chce pomocou úderov na rafinérie narušiť zásobovanie ruskej armády pohonnými látkami a obmedziť príjmy Moskvy z vývozu ropy, ktoré sú dôležité pre financovanie vojny. Ukrajina tiež verí, že nespokojnosť ľudí v Rusku s nedostatkom palív by mohla pomôcť prinútiť Putinovu vládu rokovať o ukončení vojny. Zastavenie bojov Kremeľ podmieňuje tým, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas vrátane územia, ktoré ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadiť. Kyjev to odmieta a navrhuje rešpektovať pri zastavení bojov súčasnú líniu frontu.