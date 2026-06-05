Miliónový nákup ministerstva: Za techniku minú vyše 13 miliónov eur

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra uzavrelo rámcovú dohodu na nákup informačno-komunikačných technológií (IKT) v celkovej hodnote viac ako 13 miliónov eur. Rezort dohodu podpísal s dvoma dodávateľmi - spoločnosťami Gratex International a Sofos. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.
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Tlačová konferencia strany SaS na tému: Keď štát straší deti, predražená kampaň Eštoka proti zdravému rozumu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
Na základe rámcovej dohody môže rezort objednať 3000 počítačov, viac ako 3000 notebookov, tisíce monitorov, ale aj premietačky, 85-palcové displeje či tablety.