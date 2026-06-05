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Fico otvára spor s Bruselom: Chce riešiť peniaze za techniku darovanú Ukrajine

Slovenský premiér Robert Fico prichádza na summit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate. Zobraziť galériu (2)
Slovenský premiér Robert Fico prichádza na summit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate. (Zdroj: TASR/AP Photo/Risto Bozovic)
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TASR

TIVAT/BRATISLAVA - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac. Fico o tom informoval v piatok po samite Európskej únie a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate.

„Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu,“ vyhlásil Fico. Pre médiá tiež poznamenal, že na samite otvoril aj tému formátu Vyšehradskej štvorky (V4). Premiér si želá, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+ a na rokovaniach sa zúčastnili i významní predstavitelia EÚ.

Účastníci pózujú pre spoločnú fotografiu na summite Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate v piatok 5. júna 2026.
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Účastníci pózujú pre spoločnú fotografiu na summite Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate v piatok 5. júna 2026.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Risto Bozovic)

„Predpokladám, že v krátkom čase by to mala byť aj predsedníčka Európskej komisie, pretože V4 plus predsedníčka Európskej komisie to je formát, ktorý môže pomerne veľa vyriešiť,“ myslí si.

Viac o téme: TechnikaFinancieSummitPreplatenieRobert Fico
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