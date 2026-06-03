Fľaškomat ako hygienická PASCA? V obchode pri ňom objavili ŠVÁBA! DESIVÉ slová potravinárov, TOTO sa nečíta ľahko

MICHALOVCE - Nenápadný nález uhynutého švába pri fľaškomate v jednej z prevádzok v okrese Michalovce spustil kontrolu, ktorá odhalila oveľa vážnejší problém. Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) upozorňuje, že aj ekologické riešenia, ako sú vratné obaly, môžu predstavovať hygienické riziko, ak sa s nimi manipuluje nesprávne.
Podľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Michalovce všetko začalo dvoma nezávislými podnetmi od zákazníkov a nálezom mŕtveho švába v miestnosti s fľaškomatom. Kontrola následne odhalila problém, ktorý na prvý pohľad nebol vidieť.
Šváby sa dostali do zázemia cez vratné obaly
ŠVPS vysvetľuje, že šváby sa do prevádzky dostali práve cez vratné obaly, ktoré zákazníci prinášajú často znečistené a ktoré sa následne prenášajú cez predajnú plochu do skladových priestorov.
„Vratné obaly, často znečistené a prenášané cez predajnú plochu (kde si zákazníci hygienickým spôsobom nič netušiac vyberajú pečivo) do skladových priestorov, vytvorili cestu, ktorou sa šváby dostali do zázemia prevádzky,“ uvádza ŠVPS.
Hoci bol fľaškomat umiestnený v samostatnej miestnosti, podľa inšpektorov existovalo prepojenie cez komunikačné dvere, ktoré umožnilo švábom pohyb v rámci budovy. Po dôkladnom pátraní inšpektori našli švába ukrytého pod soklovou lištou. Okrem samotného výskytu švába zistili inšpektori aj ďalšie problémy v hygiene predajnej plochy a skladových priestorov.
Prečo je šváb taký problém?
ŠVPS SR v tejto súvislosit pripomína, že šváb nie je len nepríjemný hmyz. „Ako významný prenášač patogénnych mikroorganizmov aktívnym pohybom môže kontaminovať slinami, trusom, zvlečenou kožou a mŕtvymi jedincami priestory predaja a skladovania potravín, najmä v bezprostrednej blízkosti ovocia, zeleniny a suchého tovaru, nebaleného pečiva, čo predstavuje reálne riziko sekundárnej kontaminácie potravín, čím sa môžu šíriť vážne choroby ako salmonelóza, stafylokokové infekcie spôsobujúce tvorbu pľuzgierov a abscesov na koži a dyzentéria prejavujúca sa hnačkami,“ upozorňuje.
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Šváby môžu prenášať aj vajíčka parazitických červov, ktoré môžu spôsobiť nevoľnosť a anémiu. Okrem toho alergény zo švábov sú známym spúšťačom astmy.
Nie vždy ide o úmysel, problémom je preťažený personál
Odborníci zdôrazňujú, že hygienické zlyhania často nevznikajú preto, že by prevádzky nechceli dodržiavať pravidlá. „Často ide o realitu prevádzok – málo personálu, veľa práce, časový tlak. Hygiena a poriadok sa potom riešia ‚až keď je čas‘. Lenže pri hygiene platí jednoduché pravidlo – čo sa nerieši hneď, rieši sa neskôr, ale vo väčšom rozsahu,“ uvádza správa.
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Dodáva, že v tomto prípade sa po opakovaných dezinsekciách, úpravách procesov a dôslednom monitoringu podarilo situáciu stabilizovať. Zároveň pripomína, že problém nie je v samotnom triedení obalov, ale v tom, v akom stave ich zákazníci vracajú a ako ich prevádzky skladujú. „Hygiena je základný predpoklad bezpečnosti potravín a ochrany zdravia spotrebiteľa,“ konštatuje na záver.