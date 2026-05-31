ČIERNA sobota v Trenčianskom kraji! Za jeden večer došlo k dvom tragickým nehodám: DETAILY, čo sa tam stalo

TRENČÍN - V priebehu sobotného večera (30. 5.) došlo na cestách Trenčianskeho kraja k dvom tragickým dopravným nehodám, pri ktorých vyhasli dva ľudské životy. Informovala o tom trenčianska krajská polícia, ktorá apeluje na chodcov a cyklistov, aby nosili ochranné a reflexné prvky.
Cyklista prišiel o život v okrese Považská Bystrica
Prvá tragická udalosť sa stala v okrese Považská Bystrica, kde prišiel o život 67-ročný cyklista. "Podľa doposiaľ zistených skutočností jazdil muž na elektrobicykli po miestnej komunikácii bez ochrannej prilby, pričom pri zjazde z kopca v zákrute z doposiaľ nezistených príčin spadol z bicykla. Pri páde utrpel vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol," priblížila polícia.
Prípad si na mieste prevzali policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici. Poverený príslušník začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie.
V okrese Nové Mesto nad Váhom zomrel chodec
Druhá tragická dopravná nehoda sa stala na ceste II/507 pri obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. "Podľa doposiaľ zistených informácií, 47-ročný vodič vozidla zn. Cupra jazdil v smere od Nového Mesta nad Váhom na Trenčín. V tom čase z lúky nachádzajúcej sa pri ceste vchádzalo na vozovku nákladné motorové vozidlo, smerujúce na Nové Mesto nad Váhom. Spoza tohto nákladného vozidla náhle vstúpil do jazdnej dráhy vozidla Cupra v okamihu, keď sa vodiči míňali, 35- ročný chodec, ktorý v mieste prebiehal cez vozovku," opisuje polícia.
Napriek snahe vodiča zabrániť zrážke, došlo k stretu vozidla s chodcom. Ten pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča vozidla Cupra na mieste podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, pričom oba výsledky boli negatívne.
Počas dokumentovania dopravnej nehody bola cesta II/507 úplne uzatvorená a doprava bola odklonená cez diaľnicu D1 a cestu I/61. "Aj v tomto prípade poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie," uvádza polícia.
U nebohých bola nariadená pitva, výzva polície
Presné príčiny, okolnosti a miera zavinenia oboch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. U 67-ročného cyklistu ako aj 35-ročného chodca bola nariadená pitva, pri ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok.
Dve včerajšie tragédie podľa polície opäť pripomínajú, že na cestách rozhodujú sekundy a následky bývajú často nenávratné. V prvom prípade cyklista nepoužíval ochrannú prilbu, ktorá môže výrazne znížiť riziko smrteľných poranení hlavy.
"Aj v súvislosti s týmito tragickými udalosťami opätovne apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nepodceňovali význam ochranných a reflexných prvkov. Cyklistom odporúčame používať ochrannú prilbu pri každej jazde, bez ohľadu na vek či dĺžku trasy. Chodcom pripomíname zákonnú povinnosť mať za zníženej viditeľnosti mimo obce na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo reflexný odev. Práve tieto jednoduché preventívne opatrenia môžu rozhodnúť o tom, či sa bezpečne vrátime domov," radí polícia.