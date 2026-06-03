BRUTÁLNE zábery nehôd s motorkármi: Po zrážke leteli ako bábky... AUTENTICKÉ VIDEO, z ktorého mrazí!

PRAHA - Česká polícia zverejnila autentické zábery viacerých vážnych dopravných nehôd motorkárov, ktoré sa odohrali v posledných mesiacoch. Videá majú podľa polície slúžiť ako varovanie — a čísla ukazujú, že dôvod na obavy je veľký. Za prvých päť mesiacov tohto roka prišlo na českých cestách o život 24 ľudí jazdiacich na motocykli.
Podľa hovorkyne polície Violety Sirišťovej sa tragická bilancia výrazne zhoršila v porovnaní s minulým rokom. „Do konca mája zomrelo na našich cestách 23 vodičov motocykla a 1 spolujazdec. V porovnaní s minuloročným rokom je to o 14 osôb viac,“ uviedla.
Najčastejšie príčiny nehôd motorkárov
Polícia upozorňuje, že teplé počasie prináša na cesty viac motorkárov — a s nimi aj viac nehôd. Podľa polície sú najčastejšími príčinami nehôd motorkárov neprispôsobenie rýchlosti stavu vozovky, zákrute či vlastným schopnostiam, nezvládnutie riadenia, šmyk, vyjdenie mimo cestu, prechod do protismeru alebo stret s iným vozidlom. Častým problémom je aj nepozornosť a nesprávne vyhodnotenie dopravnej situácie.
Sirišťová upozorňuje aj na rizikové situácie pri stretoch s autami. „Pri stretoch s ostatnými vozidlami sa často objavujú situácie, pri ktorých vodič osobného auta prehliadne motorkára odbočujúceho vľavo, pri vchádzaní na hlavnú cestu alebo pri zmene smeru jazdy,“ vysvetlila.
„Motorkár nemá okolo seba karosériu, bezpečnostné pásy ani deformačné zóny. To, čo pri aute môže skončiť poškodeným blatníkom, môže mať pre človeka na motorke veľmi vážne následky,“ uviedla hovorkyňa.
Výzva pre všetkých vodičov
Polícia apeluje nielen na motorkárov, ale aj na vodičov áut. „Motorkárov vyzývame, aby nepreceňovali svoje schopnosti, prispôsobili rýchlosť aktuálnej situácii a nepodceňovali ochrannú výbavu ani tréning. Vodičov ostatných vozidiel žiadame, aby pri odbočovaní, predbiehaní alebo vchádzaní na hlavnú cestu počítali s tým, že motocykel môže byť horšie viditeľný a jeho rýchlosť sa môže ľahko zle odhadnúť,“ dodala Sirišťová.
Polícia verí, že zverejnené autentické zábery pomôžu vodičom uvedomiť si riziká a predísť ďalším tragédiám.