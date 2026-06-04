Výstrahy pred búrkami na východe! Odborníci varujú pred lejakom, krúpami a zatopenými cestami

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BRATISLAVA - Na východnom Slovensku treba vo štvrtok podvečer počítať s búrkami. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa. V okresoch Košice-okolie, Trebišov a Vranov nad Topľou okrem toho platia aj hydrologické výstrahy pred prívalovou povodňou.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Výstrahy sú aktuálne v platnosti a predbežne majú platiť do 19.00 h v celom Košickom kraji a vo väčšine okresov Prešovského kraja. Ústav predpokladá prudký lejak a silný vietor, prípadne krúpy. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a podobne),“ varoval.
(Zdroj: SHMÚ.sk)