Indický premiér po odstúpení ministra školstva oznámil reformu skúškového systému

NAÍ DILLÍ - Indický premiér Naréndra Módí v nedeľu oznámil zriadenie špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá sa bude venovať reforme školského systému skúšok v krajine. Došlo k tomu deň po odstúpení ministra školstva Dharméndra Pradhána z funkcie, informuje o tom agentúra AFP.
Módí vo videu zverejnenom na platforme X uviedol, že jeho vláda „sa rozhodla zriadiť silnú pracovnú skupinu... ktorá sa zameria na reformu skúšok“. „Náš skúškový systém musí byť spoľahlivý. Náš skúškový systém musí byť transparentný. Náš skúškový systém musí v maximálnej miere využívať technológie,“ ozrejmil Módí vo vyhlásení. Premiér doplnil, že vláda „bude pracovať na tom, aby čo najskôr obnovila dôveryhodnosť nadchádzajúcich skúšok“.
Satirické hnutie Ľudová strana švábov (CJP), ktoré čerpá podporu zo sociálnych sietí a od študentov, podnietilo v Naí Dillí rozsiahle protivládne protesty pre nezrovnalosti pri prijímacích skúškach na štúdium medicíny a pre problémy pri hodnotení stredoškolských skúšok. V uplynulých týždňoch nabrali demonštrácie na sile a podľa agentúry Reuters predstavovali najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči Módího vláde od jeho nástupu do úradu v roku 2014. CJP v sobotu napokon oznámilo, že končí s protestami po tom, čo vláda prijala všetky jeho požiadavky. Agentúra konštatuje, že nárast popularity CJP odzrkadľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine, ako je napríklad nedostatok pracovných miest.