Slovensko má záujem ďalej rozvíjať partnerstvo s Andorrou, uviedol prezident Pellegrini

BRATISLAVA - Slovensko má záujem ďalej rozvíjať partnerstvo s Andorrou. Chce tiež posilňovať spoluprácu v oblastiach dôležitých pre budúci rozvoj oboch krajín. V piatok to uviedol prezident SR Peter Pellegrini po prijatí predsedu vlády Andorrského kniežatstva Xaviera Espota Zamoru v Prezidentskom paláci. Išlo o historicky prvú oficiálnu návštevu premiéra Andorry na Slovensku, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.
Pellegrini ocenil doterajšiu spoluprácu Slovenska a Andorry v rámci medzinárodných organizácií. Zdôraznil význam multilateralizmu v období rastúcich geopolitických napätí. Krajiny podľa neho spája záujem o rešpektovanie medzinárodného práva, podporu dialógu a efektívnu spoluprácu menších štátov v multilaterálnom prostredí.
Hlava štátu tvrdí, že Slovensko chce ďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy vrátane ekonomickej spolupráce. Ocenil aj pokrok v rokovaniach o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. „Som veľmi rád, že práve pri príležitosti 30 rokov našich diplomatických vzťahov môžeme hovoriť o ich ďalšom prehlbovaní. Aj menšie štáty dokážu byť silnými a dôveryhodnými partnermi,“ skonštatoval Pellegrini.
Vyjadril podporu integračnému úsiliu Andorry do EÚ
Počas rokovania tiež vyjadril podporu integračnému úsiliu Andorry do EÚ a zdôraznil význam férového a partnerského prístupu. „Slovensko podporuje približovanie Andorry k EÚ a veríme, že každá krajina, ktorá chce byť súčasťou európskeho priestoru, musí mať férovú možnosť napredovať na základe jasných pravidiel,“ poznamenal prezident.
V tejto súvislosti otvoril Pellegrini aj tému budúceho smerovania EÚ, jej hospodárskej výkonnosti a schopnosti reagovať na meniace sa ekonomické a technologické výzvy. „Únia musí zostať priestorom príležitostí a konkurencieschopnosti. Ak si chce udržať tempo v globálnej súťaži, musí viac podporovať inovácie a menej vytvárať prekážky, pretože nadmerná regulácia môže brzdiť rozvoj a konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ povedal.
Prezident a andorrský premiér diskutovali aj o rozvoji inovácií, digitalizácie a využívaní umelej inteligencie. Hlava štátu ocenila ambíciu Andorry zvýšiť investície do výskumu. Zdôraznila, že budúca prosperita a konkurencieschopnosť Európy bude závisieť od schopnosti pretaviť technologický pokrok do praktických riešení pre občanov a ekonomiku.
Predmetom rozhovoru boli aj možnosti praktickej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a budovania inteligentných riešení pre štátne služby. Pellegrini poukázal na to, že aj menšie krajiny môžu byť aktívnymi tvorcami riešení v oblastiach budúcnosti. „Aj krajiny našej veľkosti môžu prinášať dobré riešenia a byť aktívnymi partnermi pri témach budúcnosti. Digitalizácia, inteligentné technológie či správa dát sú oblasti, kde veľkosť štátu nemusí rozhodovať o sile jeho hlasu,“ dodal.