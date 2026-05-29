Tragická nehoda pri Leviciach: FOTO Vodič (†34) vyletel do protismeru! Osudný náraz do betónového premostenia

BEŠA - V obci neďaleko Levíc došlo v noci zo štvrtka na piatok k tragickej nehode, ktorá si vyžiadal život 34-ročného vodiča.
"Levickí dopravní policajti boli vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala v nočných hodinách na ceste II/ 580 v okrese mesta Levice," informovala polícia.
Ukázalo sa, že 34-ročný vodič vozidla Alfa Romeo v obci Beša pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a v pravotočivej zákrute prešiel do protismeru. Následne skončil v priekope, kde narazil prednou časťou vozidla do betónového premostenia. Žiaľ, to sa mu stalo osudným, pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. "Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.