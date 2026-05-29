AKTUÁLNE Ťažká hromadná nehoda pri Senici: Neprejazdná cesta, na miesto išli všetky zložky a DVA vrtuľníky

SENICA - Všetky záchrané zložky momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehody viacerých vozidiel na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica. Na miesto smeruje aj vrtuľník, cesta je neprejazdná.
K nehode došlo na hlavnom ťahu na Senicu. "Podľa prvotných informácií mal vodič nákladného auta prejsť z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim nákladným autom. Pri zrážke sa poškodilo ďalšie osobné vozidlo, ktoré úsekom tom čase prechádzalo. Obaja vodiči nákladných vozidiel utrpeli viaceré zranenia a do nemocnice ich museli letecky transportovať záchranárskym vrtuľníkom," informovala polícia.
Policajti cestu na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavreli. Obchádzka bola vedená cez obce Osuské a Prietrž. "Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok," dodali.
Letecká záchranná služba neskôr uviedla, že k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala dnes krátko predpoludním na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica, boli vyslané dva záchranárske vrtuľníky. "Posádka leteckých záchranárov z Trenčína si na mieste prevzala do starostlivosti 49-ročného vodiča kamióna, ktorý pri zrážke s ďalším kamiónom utrpel zlomeninu stehennej kosti, rozsiahlu tržnú ranu na hlave a viaceré povrchové poranenia tela. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s vážnymi poraneniami transportovaný do Fakultnej nemocnice v Trnave," informovali.
Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Bratislavy si po pristátí prevzala do starostlivosti 35-ročného vodiča druhého kamióna, ktorý pri nehode utrpel závažné poranenia viacerých častí tela. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol pacient uvedený do umelého spánku a s diagnózou polytrauma bol vo vážnom stave letecky transportovaný do UNB Ružinov.
"Vyšetrovanie dopravnej nehody si prevzal senický vyšetrovateľ, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti," dodala polícia.