Európu čaká dopravný kolaps! Rakúsko uzavrie jednu z najvyťaženejších dopravných trás: Dobre ju poznajú aj Slováci

VIEDEŇ - Európskych vodičov čaká v najbližších dňoch dopravné peklo. Rakúsko potvrdili úplné uzavretie Brennerského priesmyku na rakúskej strane. Obmedzenia zasiahnu nielen samotnú diaľnicu A13, ale aj viaceré okolité komunikácie. Motoristi tak musia počítať s kolónami, zdržaniami a presmerovaním dopravy.
Na uzáveru upozornil web startstop.sk Brenner patrí medzi najdôležitejšie spojenia medzi Rakúskom a Talianskom. Denne ho využívajú tisícky vodičov na osobných aj nákladných autách. Portál upozorňuje, že pôjde o jednu z najväčších uzávierok za posledné obdobie. Ovplyvniť môže podľa odhadov až 30-tisíc vodičov. Na alpských trasách cez švajčiarske koridory San Bernardino a Gotthardský tunel sa očakáva zhustená premávka - v oboch prípadoch ide o alternatívne trasy k Brennerského priesmyku. Podobne treba počítať so zhustenou premávkou aj na ďalších menších dopravných trasách.
Pre vodičov zo Slovenska môžu byť praktickejšie využiť najmä trasy cez Villach a Tarvisio, prípadne tranzit cez Slovinsko smerom na sever Talianska alebo Chorvátsko.
Uzávierka je naplánovaná na sobotu 30. mája. Osobné autá neprejdú cez rakúsku časť Brennera od 11:00 do 19:00, pričom pre nákladné vozidlá začnú obmedzenia platiť už od 9:00 ráno. Uzatvorená nebude iba diaľnica A13, ale aj paralelné okresné cesty B182 a L38, aby vodiči nezačali obchádzať kolóny cez okolité obce.
Dôvodom uzávery je rozsiahla demonštrácia, ktorá má za cieľ upozorniť na dlhodobé dopravné zaťaženie regiónu Tirolska.