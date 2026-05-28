Austrálska polícia obvinila ženu: Mala byť spojená s teroristickou skupinou

CANBERRA - Austrálska protiteroristická polícia v stredu obvinila 34-ročnú ženu s väzbami na Islamský štát (IS) z členstva v teroristickej organizácií a úmyselného vstupu do zóny konfliktu. Podľa vyšetrovateľov medzi rokmi 2013 až 2014 vycestovala s mužom do občianskou vojnou sužovanej Sýrie s úmyslom pridať sa k IS. Informuje správa agentúry AFP.
Ženu v roku 2019 zadržali v Sýrii kurdské milície, ktoré viedli boj proti teroristom z IS. Následne ju umiestnili do detenčného tábora al-Húl pri hranici s Irakom. V septembri minulého roka ju repatriovali späť do Austrálie. Pred súd sa postaví vo štvrtok. Žena je jednou z viacerých Austrálčaniek, ktoré mali počas občianskej vojny v Sýrii väzby na IS. Teroristi z tejto skupiny ovládali veľké časti Sýrie a Iraku pretým, než ich porazila medzinárodná koalícia na čele so Spojenými štátmi.
V máji sa viacero z týchto žien vrátilo späť do Austrálie
V máji sa viacero z týchto žien vrátilo späť do Austrálie. Polícia ihneď po pristátí v Melbourne zatkla dve ženy, matku a dcéru, ktoré údajne v Sýrii držali ženu v otroctve. Ďalšiu ženu zatkli za členstvo v teroristickej organizácii. Tento týždeň sa zo Sýrie vrátilo domov ďalších 19 austrálskych občanov s väzbami na IS – sedem žien a 12 detí. Austrálsky minister vnútra Tony Burke v utorok uviedol, že nedostanú od austrálskej vlády žiadnu pomoc a ak sa dopustili trestných činov, môžu očakávať vyvodenie zodpovednosti podľa zákona.