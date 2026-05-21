AUTENTICKÉ ZÁBERY nehody motorkára na východe: Vodič auta nemal šancu ubrzdiť!

VIDOVÁ - Verejnosť bola zhrozená z dopravnej nehody, ktorá sa udiala v stredu 20. mája pri obci Vidová na východe krajiny. Zrážka motorky a osobného auta už z pohľadu na samotné zničené auto vyzerá desivo, no to najdesivejšie zachytila jedna z bezpečnostných kamier na mieste nehody. Tá totiž celý incident zaznamenala a na videu autenticky možno uvidieť celú zrážku a ako k nej prišlo. Vodič s motorkou odbočoval na ceste, pričom rýchlo idúci Volkswagen už nemal ako ubrzdiť a zabrániť kolízii.
Polícia teraz prináša autentické zábery z miesta dopravnej nehody na ceste číslo I/16 pri obci Vidová, kde sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Vodič motocykla dokonca podľa prvých správ viezol 3-ročné dieťa. Na miesto sa okamžite vybrali všetky záchranné zložky. Celú zrážku nahrala jedna z blízkych bezpečnostných kamier.
POZOR Zábery nižšie nie sú vhodné pre maloletých divákov a slabšie povahy:
"Táto nehoda je ďalšou pripomienkou, že na cestách rozhoduje pozornosť, predvídavosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky," napísala polícia.
"Podľa doterajších informácií vodič motocykla, ktorý viezol aj 3-ročné dieťa, vychádzal z vedľajšej cesty na cestu I/16, pričom došlo k zrážke s vozidlom VW Polo idúcim od Plešivca na Rožňavu," napísala po nehode v stredu košická krajská polícia.
Pre vážnu nehodu bola doprava v danom úseku obmedzená, blokovaný bol jeden jazdný pruh v smere na Rožňavu.