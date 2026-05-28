Štvrtok28. máj 2026, meniny má Viliam, zajtra Vilma

Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ, uviedol Šumichrast

Jozef Šumichrast
Jozef Šumichrast (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta komplexne riešiť Európska únia (EÚ). Sucho nie je totiž problém len Slovenska, ale celej Európy. Problém je zároveň dlhodobý. Šumichrast to uviedol v relácii Štúdio TASR.

„Vzhľadom na to, že tie zrážky síce prišli naozaj v tom správnom čase a boli naozaj vymodlené treba povedať to, že čiastočne pomohli. Zachránili nejakú situáciu, ale nedokázali vyriešiť celkovo to dlhotrvajúce sucho, ktoré sme tu mali. Takže určite budeme počítať so škodami, ktoré budú vznikať tento rok,“ poukázal Šumichrast. Dodal však, že je ich teraz ťažké odhadnúť. Výška škôd bude zrejmá vo viacerých fázach. Výpadok je už citeľný pri prvej fáze žatevných prác, kedy farmári z polí a lúk pozbierali trávy, ďatelinu či raž na kŕmenie zvierat. Ďalšia fáza žatvy sa blíži, poľnohospodári pokosia plodiny ako jačmeň, pšenica či repka olejná. Posledný zber býva na jeseň, radí sa tam kukurica alebo slnečnica.

Pri škodách treba rozlišovať ich prejavy v nákladoch

Šumichrast upozornil, že pri škodách treba rozlišovať ich prejavy v nákladoch poľnohospodárov a prejavy v odbytových cenách plodín, ktoré určuje trh. Vzhľadom na prepojený globálny a európsky obchodný priestor nemusia konečné ceny obilia a iných produktov automaticky narásť. „My tu môžeme mať extrémne lokálny problém, ale všade inde môžu vzniknúť nadúrody. Ono je to veľmi dôležité to aj takto vnímať. Ale teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku, a to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že ten juh Slovenska, na ktorý nadväzuje Maďarsko, tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne,“ poukázal.

Predseda komory sa už podľa svojich slov stretol aj s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom (Smer-SD) a o téme diskutovali. „Naozaj chcú túto situáciu na ministerstve riešiť a v podstate aj tie podmienky, ktoré je potrebné vyrokovať a uvoľnenie týchto peňazí v rámci celej Európskej únie, je to v rukách ministerstva. Ja verím tomu, že dospejeme k nejakému spoločnému uspokojivému stanovisku, ale samozrejme, je tu aj možnosť schémy štátnej pomoci, ktorá je takisto otvorená,“ myslí si.

Viac o téme: ŠkodyPoľnohospodárstvoJozef Šumichrast
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy
Zaujímavosti
Šokujúca prognóza: Svetu hrozí
Šokujúca prognóza: Svetu hrozí obrovská potravinová kríza! Môže prísť brutálne zdražovanie
Zahraničné
Svetu hrozí závažná POTRAVINOVÁ
Svetu hrozí závažná POTRAVINOVÁ KRÍZA, čas sa kráti! Zásoby hnojív sa míňajú, ceny letia hore: VÝZVA farmárov Bruselu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský reprezentant Tomáš Suslov: Weiss je najlepší tréner v našej histórii, veľmi sa teším na spoluprácu
Slovenský reprezentant Tomáš Suslov: Weiss je najlepší tréner v našej histórii, veľmi sa teším na spoluprácu
Futbal
Slovenský reprezentant Martin Valjent: Veľmi sa teším na trénera Weissa
Slovenský reprezentant Martin Valjent: Veľmi sa teším na trénera Weissa
Futbal
Vladimír Weiss st. predstavil svoj nový realizačný tím pri reprezentácii
Vladimír Weiss st. predstavil svoj nový realizačný tím pri reprezentácii
Futbal

Domáce správy

Agresívny bezdomovec napadol ženu!
Agresívny bezdomovec napadol ženu! Chcela mu len pomôcť, zobrala ho do bytu
Domáce
Podpredseda vlády a minister
Tarabov rezort stopol prieskum antimónu a zlata v Malých Karpatoch
Domáce
Matúš Šutaj Eštok
Plány Šutaja Eštoka: Zvýšiť chce policajné platy, Hlas tým podmieňuje prijatie rozpočtu
Domáce
Dramatické pátranie v Krompachoch: Hasiči hľadajú osobu, ktorá sa po skoku do vody nevynorila
Dramatické pátranie v Krompachoch: Hasiči hľadajú osobu, ktorá sa po skoku do vody nevynorila
Košice

Zahraničné

Útok dronov na tri
Útok dronov na tri tankery: Stalo sa tak pri tureckom čiernomorskom pobreží
Zahraničné
undefined
Poľský Sejm prerokoval návrh zákona o partnerských zväzkoch v druhom čítaní
Zahraničné
Chceli dodať ropu na
Chceli dodať ropu na Kubu: Ruský tanker po dlhom čakaní v Atlantiku zmenil kurz
Zahraničné

Prominenti

Lenka Vacvalová
ŠOKUJÚCI výkon Slovenky: Známa moderátorka zdolala smrteľnú Lhotse BEZ kyslíka! Dráma tesne pod vrcholom
Domáci prominenti
Matthew Perry
Odsúdili asistenta slávneho herca: Za podanie smrteľnej dávky drogy... Toto je jeho trest!
Zahraniční prominenti
Obavy kráľovskej rodiny: Princezná
Obavy kráľovskej rodiny: Princezná je vážne chorá... Stav sa jej zhoršuje!
Zahraniční prominenti
Schudnutá exjojkárka: Veď je
Schudnutá exjojkárka: Veď je už tenká ako palička!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Malinká chobotnička nadchla vedcov.
Vedci sú nadšení: VIDEO Objavili nový druh drobnej chobotnice! Sú z nej úplne namäkko
Zaujímavosti
Raúl Castro
Pomáhali Kubáncom utiecť pred režimom: Po takmer 30 rokoch prišiel zlom, ktorý otriasol Kubou
Zaujímavosti
FOTO Neverili by ste, kde
Neverili by ste, kde v Dubnici chovajú včely: Mestské úle dali desiatky kíl medu
Zaujímavosti
Tieto vírusy môžu viesť
Tieto vírusy môžu viesť k rakovine: Mnohí o tom vôbec netušia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorú si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
R1 pri Banskej Bystrici sa mení pred očami: Pribúdajú mosty, múry, ale aj nečakané problémy! (foto)
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Pôjdu dôležité dávky radikálne hore? Nové životné minimum môže priniesť veľký zlom!
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Slovenská pošta už vo veľkom tlačí nové energošeky: Kedy ich môžete očakávať v schránke?
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!
Známy miliardár zomrel vo veku 96 rokov: Vybudoval jedno z najväčších mediálnych impérií!

Šport

Rušno na východe Slovenska: Prezidenta FC Košice zadržala polícia, klub reaguje
Rušno na východe Slovenska: Prezidenta FC Košice zadržala polícia, klub reaguje
Niké liga
Šok na Roland Garros, tréner opustil zverenca a odletel domov! Zablokoval si mňa aj moju manželku
Šok na Roland Garros, tréner opustil zverenca a odletel domov! Zablokoval si mňa aj moju manželku
Muži
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
VIDEO Diváci mali hrču v hrdle: Český tenista si po päťhodinovej dráme ľahol na kurt a nehýbal sa
Roland Garros
VIDEO Montreal so Slafkovským na kolenách: Hurricanes delí od finále NHL už len jedno víťazstvo
VIDEO Montreal so Slafkovským na kolenách: Hurricanes delí od finále NHL už len jedno víťazstvo
Zostrihy NHL

Auto-moto

Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
Personalisti ukázali najhoršie CV roka. Rovnakú chybu pritom robí väčšina Slovákov
CV a motivačný list
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Viac než polovica ľudí má zo svojej práce pozitívny pocit. Ako sú na tom jednotlivé generácie?
Domáce
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Top firmy potichu menia pravidlá náboru: Kto sa neprispôsobí, má v roku 2026 problém
Hľadám prácu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Vysoká škola už nie je zárukou úspechu: Tieto práce vám zarobia tisíce aj bez diplomu
Získaj prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Koniec plaču: Ako krájať cibuľu, chilli a chren ako profesionál
Rady a tipy
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Ako z jedného králika pripraviť kompletné reštauračné menu doma? Rady a tipy od šéfkuchára!
Zajačie mäso

Technológie

Elon Musk zúri. Americké vraždiace drony mali používať civilný Starlink v rozpore s pravidlami. Od Pentagonu žiada platiť 5x viac
Elon Musk zúri. Americké vraždiace drony mali používať civilný Starlink v rozpore s pravidlami. Od Pentagonu žiada platiť 5x viac
Armádne technológie
Ozempic a Wegovy nemusia fungovať u každého rovnako. Vedci našli možný dôvod, prečo GLP-1 lieky časom strácajú účinnosť
Ozempic a Wegovy nemusia fungovať u každého rovnako. Vedci našli možný dôvod, prečo GLP-1 lieky časom strácajú účinnosť
Veda a výskum
Video z Ukrajiny obletelo internet. Dron dopadol len pár metrov od farmára
Video z Ukrajiny obletelo internet. Dron dopadol len pár metrov od farmára
Moderná vojna a konflikty
„Mŕtve aplikácie“ v Androide sú pre tvoj Android riziko. Google chystá funkciu, ktorá ti ich konečne pomôže odhaliť
„Mŕtve aplikácie“ v Androide sú pre tvoj Android riziko. Google chystá funkciu, ktorá ti ich konečne pomôže odhaliť
Android

Bývanie

Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Stavali postupne, no trpezlivosť sa oplatila. Rodina vo Veľkom Orvišti si dnes užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke

Pre kutilov

Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najkrajšie leto 2026 a prázdniny prežijú ľudia narodení v týchto znameniach: Čaká aj vás leto snov?
Zábava
Najkrajšie leto 2026 a prázdniny prežijú ľudia narodení v týchto znameniach: Čaká aj vás leto snov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fiasko veľkej opozičnej archy:
Domáce
Fiasko veľkej opozičnej archy: PRIESKUM odhalil krutú realitu, radoval by sa niekto úplne iný!
AKTUÁLNE Hasiči v Krompachoch
Domáce
AKTUÁLNE Hasiči v Krompachoch pátrajú po osobe, ktorá sa nevynorila z vody!
Šimečka vo vysielaní šokoval
Domáce
Šimečka vo vysielaní šokoval výsluhových dôchodcov: BÚRIA sa aj odbory, takto sa dôvera nebuduje, pán predseda!
Ilustračné foto
Domáce
AKTUÁLNE Ranná razia kukláčov na východe: Zadržať mali prezidenta košického futbalového klubu!

Ďalšie zo Zoznamu