Posun v prípade: Proces k minuloročnej tragédii v Ružinove pokračuje

PEZINOK - V prípade minuloročnej tragickej udalosti v bratislavskom Ružinove, pri ktorej zomreli dve deti, pokračovalo dokazovanie vo štvrtok na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku výsluchom svedkov. Ďalší termín pojednávania stanovili na 19. júna. Informovala Mária Horáková z ŠTS.
Svedecké výpovede v prípade, v ktorom obžalobe z úkladnej vraždy čelí Ivana F., odzneli aj na predchádzajúcom pojednávaní na konci apríla. Okrem svedkov majú vypovedať aj znalci. Minulý rok v auguste došlo v bratislavskom Ružinove k požiaru bytu. Záchranári na mieste ošetrili dvoch dospelých, dvom deťom pomôcť už nedokázali.
Polícia na mieste obmedzila žene osobnú slobodu. Podľa medializovaných informácií mala žena najskôr usmrtiť svoje dve deti a následne podpáliť byt. Neskôr ženu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy a zo zločinu všeobecného ohrozenia. Následne ju Mestský súd Bratislava I vzal do väzby.