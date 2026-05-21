Koniec lacných jazdeniek zo zahraničia? Ministerstvo chystá bič na dovozcov, pravidlá budú prísnejšie!

BRATISLAVA – Slováci, ktorí radi nakupujú ojazdené autá v Nemecku, Belgicku či iných krajinách s vidinou úspory, by mali zbystriť pozornosť. Dlhoročný model „lacno kúpiť, rýchlo doviezť a bez problémov prihlásiť“ sa čoskoro stane minulosťou. Ministerstvo dopravy totiž pripravilo novú legislatívnu úpravu, ktorá drasticky sprísňuje podmienky pre individuálne dovezené vozidlá.
Dôvodom pre radikálne sprísnenie zákonov je podľa rezortu dopravy stúpajúci počet podvodov. Do slovenskej evidencie sa čoraz častejšie dostávali autá s nejasnou minulosťou, sfalšovanou históriou či problémovými dokladmi. Nové pravidlá sa preto zamerajú na tri kľúčové oblasti.
Stopka pre poškodené či nečitateľné VIN
Jednou z najväčších zmien, na ktorú dovozcovia tvrdo narazia, je posudzovanie identifikačného čísla vozidla (VIN). Kým v minulosti úrady trestali najmä úmyselne pozmenené či vyrezané kódy, po novom bude legislatíva nekompromisná aj k bežným technickým nedostatkom.
Slovenský schvaľovací orgán bude musieť registráciu vozidla povinne zamietnuť v prípade, ak bude VIN číslo nečitateľné, zhrdzavené, poškodené alebo z akéhokoľvek dôvodu technicky neprístupné. Rovnako prísny meter sa zavedie pre situácie, kedy identifikačné číslo nebude presne sedieť s európskymi alebo národnými databázami typového schválenia. Akákoľvek administratívna nezrovnalosť tak bude znamenať okamžité zastavenie celého procesu.
Koniec papierových formalít a kontrola pravosti
Veľké upratovanie čaká aj takzvané COC certifikáty (certifikáty zhody) a zahraničné technické preukazy. Tie už nebudú pre úradníkov len obyčajným kusom papiera, ktorý automaticky akceptujú. Štát výrazne rozširuje kompetencie kontrolných orgánov a dáva im priestor na hĺbkové overovanie pravosti týchto dokumentov.
Ak vznikne pochybnosť o platnosti zahraničného osvedčenia alebo ak certifikát nebude spĺňať najnovšie požadované náležitosti pre daný trh, vozidlu nebude udelené schválenie na prevádzku. „Papierovo čisté“ auto už skrátka stačiť nebude, rozhodujúce bude preverenie dokumentov v systéme.
Čo raz v cudzine skončilo, Slováci už neoživia
Zrejme najzásadnejším opatrením proti dovozu nebezpečných vrakov je nové pravidlo o strate schválenia v krajine pôvodu. Ak bolo vozidlo v Nemecku, Belgicku či kdekoľvek inde v zahraničí oficiálne vyradené z evidencie z dôvodu vážnych technických nedostatkov, po ťažkej havárii alebo pre právne problémy, na Slovensku dostane definitívnu červenú.
Naše úrady tak už nebudú legalizovať a vracať na cesty autá, ktoré iné štáty pre ich zlý stav vyradili z cestnej premávky. Prísnejší filter sa dotkne aj vozidiel, ktoré prešli neschválenými domácimi prestavbami či zásadnými technickými úpravami, ktoré nezodpovedajú pôvodnému typu.
Pripravovaná legislatíva kompletne zmení pravidlá hry na trhu s jazdenkami. Pre bežných kupujúcich to znamená jediné – nákup auta na vlastnú päsť z cudziny bez detailného preverenia jeho minulosti a stavu VIN čísla bude obrovským finančným hazardom. Výrazne sa zníži priestor pre akékoľvek individuálne výnimky.