Zásadný POSUN po tragédii v Dúbravke: Polícia útočníka (33) obvinila z VRAŽDY a hrozí mu aj dvadsať rokov!

BRATISLAVA - Prípad brutálneho útoku chladnou zbraňou, ku ktorému došlo v stredu 20. mája v bratislavskej Dúbravke, má ďalší a zásadný posun. Polícia v súvislosti so smrťou 34-ročného muža obvinila 33-ročného M. Z. zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
O novom vývoji informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave prostredníctvom sociálnej siete. "V rámci procesných úkonov vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vzniesol obvinenie 33-ročnému M. Z. za obzvlášť závažný zločin vraždy, taktiež bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného," uviedla polícia.
Útočník si môže posedieť 15 až 20 rokov
Podľa slov polície hrozí obvinenému v prípade dokázania viny pred súdom trest odňatia slobody na pätnásť až dvadsať rokov.
Prípad otriasol obyvateľmi Dúbravky už v stredu podvečer. K útoku došlo v jednej z lokalít mestskej časti, kde mal útočník napadnúť 34-ročného muža chladnou zbraňou. Napadnutý utrpel zranenia, ktorým aj napriek snahe záchranárov po prevoze do nemocnice podľahol.
Na mieste sa objavil aj odkaz, zrejme adresovaný útočníkovi.
Na improvizovanom pietnom mieste sa objavil nápis, v ktorom dali najavo bolesť zo straty aj hnev nad brutálnym činom. Obeť mala na útočníka ešte aj kričať.