Internet sa zbláznil: Premáčaný Šimečka si dokazuje svoje so známym influencerom, inšpiroval ich Fico!

BRATISLAVA - Influenceri prepisujú politickú históriu. Zdá sa, že po poslednom videu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), na ktorom sa bol "občerstviť" vo vode počas rannej rozcvičky so svojim psom, nastal dominový efekt videí. Najskôr premiéra sparodoval známy influencer Filip Jovanovič, ktorý si hovorí Jonivečko a následne sa na základe jeho výzvy do celého kolotoča pridal líder opozičného PS.
Na Fica sa pozerali státisíce ľudí
Všetko spustil Fico, ktorý sa na svoje "druhé narodeniny" pri príležitosti výročia atentátu v Handlovej rozhodol opäť natiahnuť a precvičiť svoje telo. Predseda Smeru sa dokonca v istom momente rozhodol ísť aj do vody, kde si zaplával aj so svojím psom. Treba pripomenúť, že Ficovo video má v týchto chvíľach viac ako milión videní.
"Nezabudnite, čo vás nezabije, to vás posilní, pekný deň," povedal mokrý Fico na záver videa.
Prišla prvá paródia
Na toto video sa rozhodol odpovedať známy slovenský influencer Filip Jovanovič, alias Jovinečko.
Jeho video sa až nápadne podobalo na to Ficovo, pričom influencer si z osobnosti premiéra zobral aj jeho prirodzenú asertivitu a pravidelnú konfrontačnosť voči lídrovi opozície na konci videa celý mokrý zahlásil: "A teraz chcem vidieť pána Šimečku, ako zapláve takéhoto motýlika! Máš 48 hodín na odpoveď."
Šimečka výzvu prijal
Zrejme ani sám nečakal, čo sa bude o pár minút diať. Šimečka si totiž video evidentne pozrel a zareagoval. "10-tisíc lajkov na tento komentár a príjmem výzvu," napísal Šimečka, pričom zakrátko mal jeho komentár cez 17-tisíc lajkov.
Aj predseda PS bol očividne s exponenciálneho rastu lajkov prekvapený.
Šimečkovi teda nezostávalo nič iné, len výzvu splniť. "Dobré videjko, Filip. Motýlik nie je moja disciplína, ale tak výzva je výzva," zahlásil šéf progresívcov a už o pár sekúnd bol vo vode až po krk.
Na záver celý zmáčaný vyzval predsedu vlády na diskusiu. "Nestačí sa kúpať, treba pracovať a diskutovať," uzavrel a opätovne vyzval Fica do vzájomnej televíznej debaty.