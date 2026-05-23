ÚBOK rozbehol tajnú AKCIU: Nebezpečný muž chcel zaútočiť na ženy KYSELINOU, sledoval ich na každom kroku!

KOŠICE - Na východe krajiny Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) rozbehol akciu, ktorá mala zaistiť, aby bol zastavený veľmi nebezpečný muž. Ten sa totiž plánoval mstiť dvojici žien, a to tak, že si dokonca chystal aj kyselinu, čomu napovedá aj názov akcie. Tá ešte stále pokračuje, keďže sa po nebezpečnom maniakovi stále pátra.
Polícia totiž cez tlačovú správu oznámila akciu Leptáč, ktorou prekazila brutálny a plánovaný útok na dve ženy. Na akcii sa podieľali príslušníci Protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia PZ a realizovali túto akciu počas posledného týždňa.
"Vyšetrovateľ v predmetnej veci vzniesol obvinenie mužovi J.M. pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu prípravy," napísala polícia a zverejnila fotografie, ktoré pochádzajú z osobnej prehliadky auta a obydlia.
Útočiť chcel žieravinou do tváre a fyzickým násilím
Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na závažný útok voči dvom ženám. "Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení," popisujú mrazivé plány muža policajti.
Operatívne poznatky, ktoré ÚBOK získal a samotné vyšetrovanie nasvedčuje tomu, že za týmto účelom oslovoval tento nebezpečný muž viaceré osoby. "Poskytoval im fotografie poškodených, informácie o ich každodennom pohybe, presné trasy a ďalšie inštrukcie potrebné na vykonanie daného útoku. V dôsledku prijatých opatrení a včasnému zásahu Protizločineckej jednotky ÚBOK nedošlo k dokonaniu tohto závažného skutku," napísala polícia, no muža ešte nemajú a pátrajú po ňom.
Boli v jeho aute a príbytku
V rámci policajnej akcie bola vykonaná domová prehliadka a prehliadka iných priestorov, počas ktorých boli zaistené dôkazy vrátane predmetov a látok. "Ich možná súvislosť s trestnou činnosťou je aktuálne predmetom ďalšieho vyhodnocovania. V prípade preukázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Ďalšie informácie k prípadu aktuálne nie je možné poskytnúť," dodali na záver.