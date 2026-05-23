Bojujete s potkanmi v záhrade? Odborníci radia jednoduchý trik, ktorý ich odradí bez jedov

LONDÝN - Potkany v záhrade dokážu poriadne znepríjemniť život. Odborníci však tvrdia, že existuje jednoduchý spôsob, ako ich odradiť humánne a bez používania nebezpečných chemikálií.
S príchodom teplejších mesiacov sa mnohí ľudia stretávajú s nepríjemným problémom – v záhrade sa začnú objavovať potkany. Láka ich jedlo, voda aj úkryty medzi rastlinami či v kompostoch. Odborníci však upozorňujú, že práve niektoré bežné chyby môžu hlodavce prilákať úplne zbytočne, píše The Sun.
Britská organizácia RSPCA teraz odporučila jednoduchý trik, ktorý má pomôcť odradiť potkany bez jedov alebo agresívnych pascí. Podľa expertov je najdôležitejšie odstrániť zdroj potravy.
Veľkým lákadlom býva najmä krmivo pre vtáky. Semienka rozsypané pod kŕmidlami či zvyšky potravy dokážu prilákať potkany veľmi rýchlo. Odborníci preto odporúčajú pravidelne čistiť okolie kŕmidiel a nenechávať jedlo voľne dostupné počas celej noci.
Problémom môžu byť aj kompostéry. Ak sa do nich vyhadzujú zvyšky vareného jedla alebo mäsa, vytvárajú ideálne podmienky pre hlodavce. RSPCA odporúča používať uzatvárateľné nádoby a kompost správne zabezpečiť.
Odborníci upozorňujú, že potkany sú mimoriadne inteligentné a opatrné zvieratá. Ak nájdu pravidelný zdroj potravy, veľmi rýchlo si miesto obľúbia a vracajú sa opakovane.
Mnohí ľudia pritom robia chybu, že siahnu po silných jedoch. Tie však môžu ohroziť aj iné zvieratá vrátane mačiek, psov či vtákov. Nebezpečné sú dokonca aj pre dravce, ktoré môžu zjesť otráveného hlodavca.
RSPCA preto odporúča humánnejšie riešenia – odstránenie potravy, zabezpečenie odpadkov a pravidelnú kontrolu záhrady. Dôležité je aj udržiavanie poriadku, pretože vysoká tráva, staré drevo či nevyužívané kúty vytvárajú ideálne úkryty.
Niektorí záhradkári využívajú aj prirodzené odpudzovače. Potkany vraj nemajú rady výrazné pachy ako mäta, cesnak či eukalyptus. Účinnosť týchto metód však býva podľa odborníkov individuálna.
Psychológovia hovoria, že strach z potkanov patrí medzi najčastejšie fóbie spojené s domácnosťou a záhradou. Mnohí ľudia preto reagujú panicky už pri prvom výskyte.
Experti však upozorňujú, že občasný výskyt hlodavcov ešte nemusí znamenať zamorenie. Dôležité je konať rýchlo a zabrániť tomu, aby si zvieratá vytvorili v záhrade trvalý úkryt.
Zdá sa teda, že najúčinnejšou zbraňou proti potkanom nemusí byť jed ani pasca. Často stačí odstrániť to, čo ich do záhrady láka najviac.