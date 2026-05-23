Ohromný škandál pred letnou sezónou v kempe: Opitý chlap mal obťažovať tri ženy, vyhrážky s nožom v ruke!

LIPNO - Dramatické chvíle zažili tri ženy v kempe pri Hornej Planej v českom Lipne. Opitý muž ich mal najskôr slovne napádať, no situácia sa rýchlo vyostrila. Vytiahol nôž a začal sa im vyhrážať zabitím aj podpálením karavanu. Ženy však zachovali chladnú hlavu a útočníka vlastnými silami odzbrojili.
Incident sa odohral v utorok podvečer v kempe pri Lipne. Podľa polície muž najskôr trojicu žien obťažoval a agresívne sa im vyhrážal. Keď však vytiahol nôž, ženy neváhali a zakročili.
Ženy sa mu postavili a ušiel do lesa
"Keď však vytiahol na ženy nôž, tie nezaváhali a spoločnými silami muža odzbrojili. Pri tom ho tak vystrašili, že pred nimi ušiel do lesa,“ uviedol juhočeský policajný hovorca Jiří Matzner.
Na miesto okamžite vyrazili policajti, ktorí požiadali o pomoc kynológov. Služobný pes následne podozrivého muža vypátral v chatovej oblasti Karlovy Dvory.
Po zadržaní skončil muž na protialkoholickej záchytke. Polícia ho podozrieva minimálne z trestného činu nebezpečného vyhrážania. O jeho ďalšom osude rozhodnú vyšetrovatelia.