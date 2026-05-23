Kolaps na hlavnom železničnom koridore: Vykoľajené vagóny zastavili dopravu

OSTRAVA - Na hlavnom železničnom koridore smerom na Poľsko a Slovensko je zastavená doprava. V úseku medzi Ostravou a Bohumínom v okrese Karviná sa vykoľajili dva vozne nákladného vlaku. Novinárov o tom dnes informoval hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Udalosť sa zaobišla bez zranení.
Na mieste nehody zasahujú hasiči Správy železníc. „Dva nákladné vozne sa vykoľajili každý jedným podvozkom,“ uviedol Kavka. Vlaky začínajú naberať meškanie. České dráhy zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu medzi ostravskou hlavnou stanicou a Bohumínom.