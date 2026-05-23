MIMORIADNY ONLINE Masívne nočné nálety: Ukrajina a Rusko hlásia mŕtvych a ranených po vzájomných útokoch

MOSKVA/KYJEV - Po útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel dnes začalo horieť v ropnom sklade v juhoruskom prístave Novorossijsk. Útok si vyžiadal dvoch zranených, napísala s odvolaním sa na starostu mesta agentúra AFP.
13:43 Výsledok konfliktu na Ukrajine je tiež otázkou európskej bezpečnosti a Európe kupuje čas na budovanie odolnosti, povedali dnes ministri zahraničia niektorých európskych krajín na záverečnom paneli trojdňovej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum 2026 v Prahe. Je podľa nich potrebné tiež zabezpečiť dobré bezpečnostné garancie, ktoré zaručia, že ďalšie pokračovanie agresie zo strany Ruska nebude pokračovať.
13:42 Návrh nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom EÚ, je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nespravodlivý, pretože Kyjevu nedáva možnosť hlasovať. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z listu, ktorý Zelenskyj adresoval lídrom inštitúcií EÚ a cyperskému predsedníctvu.
13:40 Najmenej traja ľudia boli zabití a piati utrpeli zranenia pri ruských útokoch na Charkovskú oblasť počas uplynulého dňa, informoval dnes náčelník správy tohto regiónu na východe Ukrajiny Oleh Synehubov. V Chersone ruské drony zabili 64-ročnú ženu a zranili 62-ročného muža, uviedla agentúra Interfax-Ukrajina. Počet obetí piatkového útoku na internát v Starobilsku v okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny stúpol zo šiestich na jedenásť a desať ľudí sa nezvestných, tvrdia ruské úrady. Ukrajinské drony zasiahli v Rusku vojenský podnik ležiaci 1700 kilometrov od hraníc, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Najmenej jeden človek zahynul a ďalších osem utrpelo zranenia pri útoku ruského dronu na pohrebný sprievod v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, informoval náčelník regionálnej správy Oleh Hryhorov.
12:55 Rusko podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova považuje dosiahnutie cieľov invázie na Ukrajinu za kľúčové pre posilnenie svojho postavenia vo svete. Lavrov to podľa agentúry TASS vyhlásil v sobotu na každoročnom fóre ruskej Rady pre zahraničnú a obrannú politiku. „Keď hovoríme o potrebe posilniť vplyv Ruska vo svete a zvýšiť jeho príťažlivosť ako civilizácie, partnera a strany, ktorá vždy dodržiava dohody, jediným cieľom je dosiahnuť všetky ciele špeciálnej vojenskej operácie,“ uviedol Lavrov, pričom použil termín, ktorým predstavitelia Kremľa oficiálne označujú ruskú inváziu na Ukrajinu z februára 2022.
12:45 Severoatlantická aliancia by mala tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie, ktorých sa dopúšťa Rusko na východnom krídle aliancie, aby skúšalo odhodlanie NATO, uviedol podľa britského listu The Guardian český prezident Petr Pavel.
NATO by v reakcii na opakované ruské provokácie malo "ukázať zuby", cituje The Guardian Pavla. Podľa listu navrhol viaceré možnosti vrátane vypnutia internetu, odpojenia bánk od globálnych finančných systémov i zostrenia lietadiel, ktoré narušia vzdušný priestor spojencov.
10:17 Počet obetí piatkového ukrajinského dronového útoku na školu v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti stúpol na 10, uviedli miestne orgány podporované Moskvou. Úrady zároveň hlásia 38 zranených a 11 nezvestných. Informuje o tom agentúra AFP a DPA. „Záchranári pracovali celú noc na odstraňovaní trosiek v Starobiľsku. Bohužiaľ, počet obetí stúpol na 10... Osud 11 študentov stále nie je známy,“ povedal v sobotu Moskvou dosadený gubernátor Luhanskej oblasti Leonid Pasčnik.
6:29 "Padajúce trosky z dronov spôsobili požiar v ropnom sklade. Horelo niekoľko technických a administratívnych budov. Úlomky dronov dopadli tiež na areál ropného terminálu," napísal na telegrame starosta Andrej Kravčenko. Na mieste zasahujú záchranné zložky a špecializované služby, dodal. Novorossijsk leží na severovýchodnom pobreží Čierneho mora. Tamojší ropný terminál, ktorý sa nachádza na konci viacerých ropovodov vedúcich z ropných polí na juhu Ruska a z Kaspického mora, je jedným z hlavných exportných bodov uhľovodíkov v krajine. Ukrajinskí vojaci 3. mája pri vjazde do prístavu v Novorossijsku zasiahli dva tankery, ktoré patrili k ruskej tieňovej flotile a ktoré prevážali ruskú ropu.
6:25 Brutálna ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá už viac ako štyri roky, vyhnala do zahraničia milióny Ukrajincov. Ale aj keď je koniec vojny v nedohľadne, významné počty ľudí sa vracajú domov, aj keď napríklad len dočasne. Na dlhú cestu do vlasti sa vydávajú kvôli návšteve zubára, napísala agentúra AFP. "Naozaj si tu na Ukrajine vážime zdravotnícke služby a osobný prístup k našej dcére," hovorí Jana Sidková, ktorá v roku 2022 odišla do Francúzska. Na namáhavú cestu do Kyjeva sa teraz vydala so svojou 13-ročnou dcérou.
Putin obvinil Ukrajinu, že si internát vybrala za cieľ útoku zámerne
Ukrajina zámerne zaútočila na internát v Starobilsku v Luhanskej oblasti, povedal včera ruský prezident Vladimir Putin. Ministerstvo obrany preto vyzval, aby pripravilo možnosti odvety. Prezident uviedol, že útok si vyžiadal najmenej šesť mŕtvych, 39 ľudí utrpelo zranenia a ďalších 15 je nezvestných. Rusko ukrajinskú Luhanskú oblasť okupuje. Ukrajinská armáda odmietla, že by útočila na civilistov, v oblasti vraj zasiahla vojenský cieľ.
Ruská ombudsmanka Jana Lantratovová pôvodne informovala o štyroch mŕtvych. V internáte pedagogickej strednej školy bolo podľa nej 86 dospievajúcich vo veku od 14 do 18 rokov. Putin ukrajinskú armádu obvinil, že si internát vybrala za cieľ útoku zámerne, a úder označil za teroristický čin. Podľa Putina sa pri ubytovni nenachádzali žiadne objekty silových zložiek. Ministerstvu zahraničia dal za úlohu informovať o tejto udalosti medzinárodné spoločenstvo a medzinárodné organizácie. Povedal tiež, že „v podobných prípadoch sa nemožno obmedzovať na vyhlásenia ministerstva zahraničia“. „Ministerstvo obrany dostalo rozkaz, aby predstavilo svoje návrhy,“ povedal šéf Kremľa.
Ukrajinská armáda včera odmietla, že by útočila na civilistov. V okupovanej zóne pri Starobilsku zasiahla elitnú dronovú veliteľskú jednotku, uviedol včera generálny štáb ukrajinskej armády a označil ruské tvrdenia o ukrajinskom údere na internát v Starobilsku za manipuláciu. Generálny štáb na Facebooku spresnil, že v noci zasiahol jedno z veliteľstiev ruskej elitnej jednotky Rubikon neďaleko mesta. Generálny štáb zdôraznil, že Ukrajina dodržiava medzinárodné humanitárne právo.
Rusko vo februári 2022 začalo celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ide o najväčší ozbrojený konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Ruské útoky podľa tvrdení ukrajinských úradov každodenne zabíjajú ukrajinských civilistov, ďalším spôsobujú zranenia a psychické traumy. Ukrajina sa ruskej agresii bráni s pomocou Západu a podniká odvetné útoky na ciele v Rusku, pri ktorých tiež zomierajú civilisti.