Zabudnuté lásky jednej krásky alebo... Ako sa slávna herečka vykašľala na Brada Pitta!

LOS ANGELES - Hollywood má novú starú aféru. Herečka Christina Applegate vo svojom novom memoári You With the Sad Eyes otvorene opísala moment z konca 80. rokov, keď nechala svojho vtedajšieho partnera Brada Pitta kvôli rockerovi Sebastianovi Bachovi. A že to Pitta zabolelo, dokazujú roky, kedy s ňou neprehovoril.
Hoci odvtedy uplynulo viac než 35 rokov, príbeh z večera na MTV Video Music Awards 1989 dodnes vyvoláva v Hollywoode rozruch. Christina Applegate bola v roku 1989 vychádzajúcou hviezdou seriálu Ženatý... so záväzkami a na odovzdávanie cien MTV prišla ako moderátorka.
Za svoj sprievod si vzala mladého herca Brada Pitta, ktorý bol v tom čase ešte len na začiatku kariéry. Lenže počas večera jej pohľad neustále smeroval k inému mužovi – frontmanovi kapely Skid Row. V knihe priznala: „Celý večer som sa pozerala na Bacha.“
A tak sa stalo niečo, čo dnes znie ako hollywoodska legenda: Applegate jednoducho odišla z večierka so Sebastianom Bachom a Brada Pitta nechala napospas osudu. Dnes to znie, ako úplne nepochopiteľné šialenstvo, ale vtedy bola situácia úplne iná. „Nerada to hovorím takto, ale Brad si vtedy ešte len budoval cestu ako herec a ešte to nebol TEN Brad Pitt, muž snov toľkých ľudí.“