Ropná kríza UDRELA: Nastúpili nutné vládne opatrenia, navštevujete samoobslužné pumpy? Nepotešíte sa!

BRATISLAVA - Divoká situácia vo svete a hlavne na Blízkom východe spôsobila začiatok ropnej krízy. Hlavne pre obmedzený Hormúzsky prieliv. Distribúcia ropy sa tak do Európy značne obmedzila a Slovensku nehrá do karát ani situácia na Ukrajine. Vláda preto rázne zakročila a predstavila opatrenia, ktorým sa nepotešia len cudzinci, ktorí si u nás boli lacnejšie dopĺňať nádrž, ale ani tí, ktorí ocenili samoobslužné čerpacie stanice.
VIDEO Tlačová konferencia Denisy Sakovej a Roberta Fica:
Vláda v kontexte na nákupnú turistiku a ropnú krízu v stredu 18. marca prijala isté opatrenia. Ich cieľom je "zabezpečiť dostatok motorovej nafty pre základné fungovanie štátu a kľúčových služieb".
Hlavné opatrenia sa budú týkať obdobia 30 dní od vyhlásenia nariadenia:
- predaj nafty len do nádrže vozidla a do jednej prenosnej nádoby do 10 litrov,
- maximálny limit tankovania 400 eur na jedno vozidlo,
- dočasné obmedzenie vývozu motorovej nafty zo Slovenska,
- osobitná cena nafty pre vozidlá registrované mimo SR.
"Opatrenia sa nevzťahujú na záchranné a bezpečnostné zložky a ďalšie subjekty zabezpečujúce chod štátu a kritickej infraštruktúry. O ďalšom vývoji a prípadných zmenách budeme verejnosť priebežne informovať," prízvukuje vláda.
Ak pumpy nevedia pravidlá vynútiť, zavrú ich
V opatreniach sú však aj opatrenia, ktoré zdvihnú obočie niektorým vodičom, ktorí si napríklad obľúbili tankovať na samoobslužných čerpačkách. Tí majú s týmto zvykom na minimálne 30 dní utrum. Vláda totiž zavádza zatvorenie čerpacích staníc, ktoré nevedia obmedzenia vyššie vynútiť, čo pochopiteľne platí pre samoobslužné benzínové pumpy.
My sme diktatúra? Pýtajú sa pohoršene odborníci na čísla
Na vydané opatrenia reagujú už aj odborníci na čísla z Dáta bez pátosu. Tí vládu obvinili z toho, že je v panike a rozhodnutia ohľadom prevádzok súkromných čerpacích staníc považujú za neprípustné. "My sme diktatúra? Premiér Slovenska je kráľ? Vo vláde nie je NIKTO príčetný? Žiadna rafinérka u nás, ani v okolí nekomunikovala absolútne žiaden nedostatok palív, vo výrobe, v ponuke, v dodávkach. Len veľkoobchodná cena išla hore oproti februáru, teda spred vojny," píšu rozhnevaní analytici po zavedení opatrení vlády.
Na pumpách pribudli oznamy
Jednotlivé čerpacie stanice sa už zákazníkom mimoriadnými transparentnmi rozhodli oznámiť štátom aplikované obmedzenia.