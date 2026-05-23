Slovenská moderátorka sa stretla s realitou parkovania v Bratislave: Odtiahli jej auto!

BRATISLAVA - Nepríjemný zážitok, ktorý pozná nejeden vodič. Moderátorka Katarína Becca Balážiová ostala po návrate k autu v šoku – vozidlo jej totiž odtiahli.

Parkovanie vie niekedy naozaj zožrať nervy, hlavne vtedy, keď človek márne krúži po uliciach a nedokáže nájsť jediné voľné miesto. Situácia s parkovaním v Bratislave je podľa mnohých vodičov dlhodobo kritická a denne prináša stres, chaos aj nepríjemné prekvapenia. S realitou hlavného mesta sa najnovšie stretla aj slovenská moderátorka Katarína Becca Balážiová, ktorá sa o svoju skúsenosť podelila na sociálnej sieti Instagram. Keď už konečne našla miesto a zaparkovala, odišla si vybaviť svoje povinnosti v centre mesta.

Po návrate ju však čakal nepríjemný šok, na ktorý rozhodne nebola pripravená – jej auto medzitým odtiahli. Celá rozhorčená následne zverejnila video a fanúšikom opísala, čo všetko musela riešiť. „180 eur je to zo Starého Mesta odťah do Ružinova,“ povedala nahnevane s tým, že okrem samotného odťahu ešte musela zaplatiť aj pokutu. Celá situácia ju poriadne vytočila, keďže podľa vlastných slov mala pocit, že vodiči v Bratislave často ani nemajú reálnu možnosť zaparkovať bez problémov.

Domov sa napokon musela prejsť približne pol kilometra pešo. Podľa moderátorky totiž parkovanie v meste vôbec nefunguje tak, ako by malo. Tvrdí, že na mnohých miestach, kde by mohli stáť bežní vodiči, parkujú taxíky alebo autá donáškových služieb, ktoré stoja na blikačkách a blokujú priestor. Práve to vraj situáciu v uliciach ešte viac komplikuje a zvyšuje frustráciu ľudí, ktorí sa snažia nájsť legálne parkovanie. Balážiová zároveň podotkla, že v okolitých krajinách sú ceny za odťah vozidiel podľa nej podstatne nižšie.

Celý incident v nej vyvolal silné emócie a priznala, že ju situácia psychicky úplne vyčerpala. „Trvalo to 4 a pol hodiny, kým som bola postavička v rozprávke V Hlave, Hnev, horela mi hlava, ale ja som mala fakt krásny deň,“ dodala na záver. 

