Situácia sa vymyká kontrole: Ombudsman inkasuje alarmujúci počet nenávistných reakcií, požiadal o OCHRANU!

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil na vážnu situáciu, ktorá nastala po jeho podaní na Ústavný súd SR. Po verejných vyjadreniach, podľa ktorých chce údajne „islamizovať Slovensko“, sa podľa jeho slov spustila vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok voči jeho osobe aj voči Kancelárii verejného ochrancu práv.
Dobrovodský tvrdí, že terčom útokov sa stal po tom, čo reagoval na podnet Starokatolíkov na Slovensku a obrátil sa na Ústavný súd SR. Zdôraznil pritom, že išlo o legitímny výkon jeho ústavných právomocí.
"Takéto útoky považujem za mimoriadne vážne a neprijateľné. Nepravdivá rétorika verejných predstaviteľov môže priamo prispievať k eskalácii agresie voči nezávislým inštitúciám a ich zamestnancom," uviedol ombudsman vo svojom stanovisku.
Nemal som už na výber, tvrdí Dobrovodský
Situácia podľa neho zašla tak ďaleko, že požiadal Policajný zbor SR o ochranu pracovného prostredia svojich kolegýň a kolegov. Zároveň potvrdil, že je v kontakte s políciou aj vyšetrovateľkou, ktorá už podľa jeho slov vykonala prvé zákonné úkony.
"V záujme bezpečnosti a ochrany našej ľudskoprávnej inštitúcie budem aj naďalej v kontakte s Policajným zborom SR," doplnil.
Ombudsman na Ústavnom súde napadol registráciu cirkví: Podmienka 50-tisíc členov je nesplniteľná
Dobrovodský zároveň odmietol interpretácie, podľa ktorých jeho kroky smerujú k „islamizácii Slovenska“. Zdôraznil, že podanie na Ústavný súd SR je zákonným nástrojom ochrany základných práv a slobôd.
Podľa verejného ochrancu práv však nejde iba o osobné útoky. Varuje, že celá situácia môže mať širší dopad na fungovanie demokratických inštitúcií. "Súčasná situácia nie je útokom iba na konkrétnych ľudí. Je útokom na nezávislosť ľudskoprávnej inštitúcie, na princíp deľby moci a v konečnom dôsledku aj na samotný právny štát na Slovensku," uviedol.
Na záver dodal, že demokratická spoločnosť nemôže fungovať v prostredí, kde sa právne argumenty nahrádzajú zastrašovaním a vyhrážkami.