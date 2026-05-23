Dopravný kolaps na železnici v Česku: Zrušili spoje aj smerom na Slovensko, na trati sa vykoľajil vlak!

OSTRAVA - Na hlavnom železničnom koridore smerom na Poľsko a Slovensko je zastavená premávka. V úseku medzi Ostravou a Bohumínom v okrese Karviná sa vykoľajili dva vagóny nákladného vlaku. Novinárov o tom dnes informoval hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Škoda predstavuje približne dva milióny korún.
Nákladný vlak sa vykoľajil o 09:00 pri vjazde na ostravskú stanicu v smere z Bohumína. „Škoda na železničnom zvršku bola odhadnutá na 1,5 milióna korún, na dráhových vozidlách vlaku potom na 500-tisíc korún. Na mieste mimoriadnej udalosti vyšetruje príčiny a okolnosti jej vzniku päť inšpektorov Dráhovej inšpekcie, ktorá začala vlastné vyšetrovanie tejto mimoriadnej udalosti vrátane vypracovania záverečnej správy,“ povedal za Dráhovú inšpekciu Jan Kučera.
Na mieste nehody zasahujú hasiči Správy železníc. „Dva nákladné vozne sa vykoľajili každý jedným podvozkom,“ uviedol Kavka. Vlaky začínajú naberať meškanie. České dráhy zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu medzi ostravskou hlavnou stanicou a Bohumínom.
Dôsledky pre slovenské spoje
Nehoda výrazne ovplyvnila aj medzinárodné spojenia smerujúce na Slovensko a zo Slovenska. Vlak SC 241 Košičan, ktorý premáva medzi Prahou a Košicami, museli odkloniť. Spoj R 345 Kysučan na trase Žilina – Ostrava zároveň úplne zrušili v oboch smeroch.
Cestujúci musia počítať s komplikáciami aj meškaniami. Medzi Ostravou a Bohumínom aktuálne zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu.
Železničiari pracujú na odstránení následkov nehody a obnovení premávky. Presný čas sprejazdnenia trate zatiaľ známy nie je.