AKTUÁLNE Tragická nehoda pri Nitre: Zrážka troch áut si vyžiadal ľudský život! Ďalšie osoby sú zranené

CABAJ-ČÁPOR - Na Fraštackej ulici v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra sa stala vážna dopravná nehoda. Zrazili sa tri osobné motorové vozidlá. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka, informovala nitrianska krajská polícia.
Nehoda mala, žiaľ, tragické následky. "Vodič vozidla Citroën Xsara pri vychádzaní z vedľajšej cesty pravdepodobne nedal prednosť vodičovi vozidla Škoda Octavia, ktoré po náraze odhodilo do ďalšieho osobného motorového vozidla Kia," uviedla polícia.
76 - ročný vodič vozidla Citroën Xsara svojim zraneniam napriek snahe záchranárov na mieste podľahol. Jeho spolujazdkyňa bola so zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice. Ďalšie 4 osoby utrpeli ľahké zranenia.
"Vodiči z vozidiel Škoda Octavia a Kia boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Prítomnosť alkoholu u zosnulého vodiča bude zisťovaná pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodala polícia.