Minister práce Erik Tomáš udelil laureátom rezortné vyznamenania

BRATISLAAV - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) ocenil 36 laureátov rezortným vyznamenaním za výnimočné zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v sociálnej oblasti. Počas 17. ročníka slávnostného galavečera v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky si laureáti odniesli ocenenia v štyroch kategóriách v podobe ďakovných listov, zlatých, strieborných a bronzových medailí. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
„Pod sociálnou politikou si predstavujem konkrétnu pomoc konkrétnym ľuďom v konkrétnych životných situáciách,“ povedal Tomáš. Ocenení boli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj pracovníci z ústredia práce, jednotlivých úradov práce, Sociálnej poisťovne i z inšpektorátov práce. Početnou skupinou ocenených boli najmä jednotlivci, ktorí celý svoj život zasvätili práci v sociálnej oblasti a svojimi dlhoročnými skúsenosťami i profesionálnym prístupom vedia riešiť aj náročnejšie životné situácie. Okrem jednotlivcov si zlatú medailu odniesol aj tím, ktorý sa podieľal na príprave a spustení mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne, čím priniesol zásadnú zmenu v prístupe k informáciám o sociálnom poistení.
Ocenenie striebornou medailou si odniesla aj zamestnankyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá už viac ako 25 rokov vykonáva posudkovú činnosť a stála za všetkými kľúčovými reformami v oblasti posudzovania a kompenzácií. Bronzovú medailu dostal napríklad zamestnanec rezortu práce, ktorý sa významne podieľa na tvorbe a implementácii kľúčových opatrení zabezpečujúcich rovnosť príležitostí a práva osôb so zdravotným postihnutím.
Ďakovný list si okrem iných prevzala zamestnankyňa, ktorá pôsobí už 40 rokov na pobočke Sociálnej poisťovne v Trebišove. Ocenená bola v tejto kategórii aj pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, ktorá sa ako predsedníčka Rady úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES podieľa na zlepšení pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov. Všetkým 36 laureátom, ktorí boli tento rok ocenení, rezort práce vyjadril uznanie za ich pôsobenie a mimoriadne nasadenie v sociálnej oblasti. Toto významné ocenenie zároveň poukazuje aj na rastúci význam tejto práce pre spoločnosť.