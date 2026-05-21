Taktické cvičenie hasičov: Tentoraz sa konalo v objekte Najvyššieho súdu

BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči vo štvrtok uskutočnili taktické cvičenie. Cieľom akcie, ktorú zrealizovali v objekte Najvyššieho súdu (NS) Slovenskej republiky na Panónskej ceste v Bratislave, bolo najmä precvičenie zásad a taktických postupov pri preverovaní podozrenia na výskyt nebezpečnej látky v objekte kritickej infraštruktúry. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.
„Simulovaná nežiadúca udalosť vznikla po roztrhnutí listovej obálky, z ktorej sa vysypala neznáma biela látka a do priameho kontaktu s ňou sa dostala jedna osoba,“ priblížili hasiči na sociálnej sieti. „Po zabezpečení miesta vykonali hasiči prieskum miesta udalosti, evakuovali a dekontaminovali zasiahnutú osobu a vysypanú látku previezli na ďalšiu analýzu,“ opísali priebeh. Hasiči si zároveň precvičili postupy pri dekontaminácii i poskytovaní odbornej zdravotníckej pomoci, cvičenie sa zameralo aj na koordináciu činnosti s príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.