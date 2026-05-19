Zločin v Žiline: Neznáma osoba úmyselne zapálila auto pri obchodnom centre

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Žilinskí hasiči zasahovali počas utorkovej noci pri požiari auta na parkovisku pri obchodnom centre v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie.
Požiar auta bol hasičom nahlásený o 3.40 h. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar zlikvidovali jedným vysokotlakým prúdom. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľke vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 6500 eur.
