Aktualizované rozpočtové ciele nevedú k ozdraveniu verejných financií

BRATISLAVA - Aktualizované rozpočtové ciele vlády nevedú k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii verejného dlhu. Upozornila na to vo štvrtok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v rámci svojho hodnotenia Výročnej správy o pokroku Slovenskej republiky 2026, ktorú nedávno schválila vláda.

Podľa prezentovaných rozpočtových cieľov by mal deficit verejných financií v budúcom roku dosiahnuť 4,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v roku 2028 klesnúť na 4,1 % HDP. Vláda sa tak podľa RRZ vzdáva ambície znížiť schodok verejných financií k úrovni 3 % HDP, s ktorým pôvodne uvažovala už v roku 2027.

„Aktualizované ciele už nevedú k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii verejného dlhu. Ten by pri takto nastavených cieľoch mal vzrásť na úroveň 66,2 % HDP v roku 2028, v porovnaní s minuloročnou hodnotou 61,4 % HDP. Hoci pomalšie tempo konsolidácie môže byť vo všeobecnosti pri zhoršení ekonomiky opodstatnené, vzhľadom na stav verejných financií sa rozsah uvoľnenia cieľov javí ako neprimeraný a nie je podložený aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou,“ zhodnotila RRZ.

Nezanedbateľné konsolidačné úsilie

Zároveň upozornila, že vzhľadom na aktuálne nastavenie verejných financií budú aj nové rozpočtové ciele vyžadovať nezanedbateľné konsolidačné úsilie. Podľa odhadu rady dosiahne deficit v budúcom roku bez prijatia ďalších opatrení až 4,9 % HDP. Dôvodom je výraznejší nárast výdavkov na obranu, úrokových nákladov z dlhu a vyššie výdavky si vyžiadajú aj nové opatrenia vlády. „Na splnenie cieľa tak budú nevyhnutné opatrenia za približne 1 miliardu eur,“ vyčíslila RRZ.

Vláde v tejto súvislosti vytkla, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov nebol v správe prvýkrát zverejnený očakávaný odhad vývoja príjmov a výdavkov verejnej správy bez opatrení, tzv. fiškálny výhľad, čo výrazne znižuje jeho transparentnosť. Vláda tak neukazuje veľkosť opatrení, ktoré sú podľa nej nevyhnutné na dosiahnutie cieľov.

Rozpočtová rada avizovala, že vysoké deficity budú ďalej zvyšovať dlh a úrokové náklady, zatiaľ čo chýbajúci plán trvalých opatrení zhoršuje predvídateľnosť rozpočtovej politiky. „Čím dlhšie sa bude konsolidácia odkladať, tým väčšie bude riziko, že neskôr bude musieť byť oveľa bolestivejšia. To by mohlo negatívne ovplyvniť životnú úroveň ľudí a zároveň obmedziť schopnosť vlády reagovať na neočakávané krízy,“ doplnil predseda RRZ Ján Tóth.

