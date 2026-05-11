Vláda nemá dôvod na oslavy z potvrdenia ratingu, správa Fitch je kritická, tvrdí KDH

BRATISLAVA - Opozičné KDH odmieta snahu ministra financií Ladislava Kamenického a premiéra Roberta Fica (obidvaja Smer-SD) prezentovať piatkové (8. 5.) potvrdenie ratingu Slovenska medzinárodnou agentúrou Fitch ako úspech vlády. Agentúra síce ponechala SR hodnotenie A- so stabilným výhľadom, vo svojej správe však jasne uvádza, že rating krajiny je udržiavaný najmä vďaka členstvu Slovenska v Európskej únii (EÚ) a eurozóne. Zároveň upozorňuje na rastúci štátny dlh, slabý ekonomický rast, vysokú infláciu a zhoršovanie vzťahov s EÚ, upozornilo v pondelok hnutie.
„Minister Kamenický a premiér Fico sa snažia z kritického hodnotenia ratingovej agentúry urobiť úspech. Je to mentalita ´veď nie je horšie´. Ale malo byť lepšie! Fitch však vo svojej správe jasne hovorí, že Slovensko stagnuje a jeho verejné financie zostávajú zraniteľné. To nie je pochvala vlády, ale vážne upozornenie. Po troch konsolidáciách by sme mali mať aspoň zlepšenie výhľadu, ak nie lepší rating. Nič z toho sa nedeje,“ zhodnotil poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky (KDH).
Pripomenul, že podľa správy Fitch vzrastie dlh verejnej správy SR v roku 2026 na 62,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda nad priemer krajín s ratingom A. Hospodársky rast má dosiahnuť len 0,8 % a inflácia zostane na úrovni 4,4 %, čo je výrazne viac ako v porovnateľných krajinách. Agentúra zároveň upozorňuje, že konsolidácia verejných financií je len čiastočná a napriek prijatým opatreniam deficit klesá iba pomaly.
„Vláda hovorí o konsolidácii, ale dlh ďalej rastie a ekonomika spomaľuje. Výsledkom je, že Slovensko si bude požičiavať drahšie a viac peňazí pôjde na úroky namiesto zdravotníctva, školstva či podpory rodín,“ konštatoval expert KDH pre verejnú správu Martin Štuk.
Predseda vlády Robert Fico v nedeľu (10. 5.) označil zachovanie ratingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom za dobrú správu. Zdôraznil, že Fitch v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt. Rovnako túto správu v uplynulých dňoch ocenil aj minister financií.