Susedia počuli krik, v byte sa diala krvavá DRÁMA: Syn zabil otca SEKEROU! Mladíka (27) obvinili z VRAŽDY

BANSKÁ BYSTRICA - Tento týždeň otriasla Banskou Bystricou brutálna vražda. V mestskej časti Uľanka v stredu (25. 3.) zomrel 51-ročný muž, útočiť sekerou mal jeho syn (27). Polícia ohlásila v prípade posun, z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinili 27-ročného muža.
Krvavá dráma v Banskej Bystrici. 27-ročný muž mal zaútočiť sekerou na 51-ročného muža a spôsobiť mu zranenia, ktorým na mieste podľahol. Udalosť sa stala v stredu popoludní a prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ. O pár dní nastal vo vyšetrovaní posun.
"Krajský vyšetrovateľ obvinil 27-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy," informovala v sobotu banskobystrická krajská polícia. Zároveň bol spracovaný podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie.
Ako doplnila k prípadu TV Joj, incident sa odohral v jednom z bytových domov, kde žije viacero rodín. Obyvatelia opisujú chvíle plné kriku a chaosu. "Počula som krik, ale nič som nevidela. Potom prišli sanitky," uviedla jedna z obyvateliek domu, ktorú hluk prinútil vyjsť na chodbu.
Podľa výpovedí susedov mal mladík zaútočiť na vlastného otca, ktorý bol na invalidnom dôchodku. „Susedka zhora povedala, že treba volať políciu, že on pichol otca… S ním boli problémy, sem chodili policajti,“ opísal jeden zo susedov a naznačil, že v rodine už v minulosti dochádzalo k napätým situáciám.