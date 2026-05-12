Pátranie po 16-ročnej Renáte: Z víkendovej priepustky sa do centra nevrátila, videli ju v Senici

TRNAVA - Polícia pátra po nezvestnej 16-ročnej Renáte z Trnavy. Po „víkendovej priepustke“ sa nevrátila do Centra pre deti a rodiny Trnava. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Naposledy bola videná v meste Senica 11. mája o 7.30 h, kde rodinnému príslušníkovi uviedla, že odchádza do centra, kam doposiaľ nedorazila. Odvtedy nepodala o sebe žiadnu správu a zdržiava sa na neznámom mieste. Mohla by sa pohybovať v Malackách, Záhorskej Vsi, vo Veľkých Levároch alebo aj kdekoľvek na území Slovenska,“ ozrejmila polícia.
Nezvestná je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy, má dlhé čierne vlasy, tetovanie na predlaktí - Janko - a dva motýle na ľavej ruke. Nosí výrazný make-up, má umelé čierne riasy a výraznú bordovú linku. Obuté mala biele tenisky. Popis ostatného oblečenia nie je známy.
V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnej je potrebné bezodkladne kontaktovať políciu.