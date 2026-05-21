Dráma v Prahe: Muž sa zabarikádoval v dome, vyhrážal sa zbraňou aj výbušninami

PRAHA - V dome na pražskej Starodubečskej ulici sa včera večer zabarikádoval muž, ktorý sa vyhrážal zbraňou a výbušninami. Po takmer dvoch hodinách dom dobrovoľne opustil a polícia ho zadržala. Žiadne zbrane ani výbušniny policajti nenašli. Podľa nich nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Uviedli to na sieti X.
Na mieste bola zásahová jednotka aj policajný vyjednávač. Počas zásahu bola ulica neprejazdná. Zadržaného muža si prevezme záchranná služba a odvezie ho do nemocnice na vyšetrenie.