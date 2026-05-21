MIMORIADNY ONLINE Starmer telefonoval so Zelenským: Británia chce oslabiť Putinovu vojnovú mašinériu!

KYJEV/LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer v stredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o nových sankciách Spojeného kráľovstva voči Rusku a potvrdil podporu Londýna pre Kyjev. Informuje o tom agentúra DPA a televízia Sky News.
Hovorca Downing Street uviedol, že Starmer počas rozhovoru predstavil najnovšie opatrenia Londýna zamerané na oslabenie ruskej ekonomiky, vrátane sankcií, ktoré vláda oznámila v utorok. „(Premiér) opätovne potvrdil neochvejnú podporu Spojeného kráľovstva Ukrajine (a) zdôraznil náš pokračujúci záväzok urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme oslabili a zničili Putinovu vojnovú mašinériu,“ potvrdil hovorca. „V dôsledku doterajších krokov Spojeného kráľovstva bude na trhu menej ruskej ropy, čo oslabí Rusko,“ povedal Starmer Zelenskému.
Ukrajinský prezident po telefonáte na platforme X poďakoval Spojenému kráľovstvu za podporu, ktorú Ukrajine poskytuje. Agentúra Reuters dodala, že vo večernom video príhovore Zelenskyj potvrdil, že so Starmerom diskutovali aj o „citlivej“ otázke sankcií voči Rusku. „Očakávame, že všetko sa tento týždeň prerokuje na bilaterálnej úrovni,“ uviedol. Britská vláda v utorok prijala opatrenia, ktoré zmierňujú sankcie na dovoz ruského leteckého paliva a produktov z ruskej ropy rafinovaných v tretích krajinách. Vydala aj dočasnú licenciu, ktorou zmiernila sankcie na skvapalnený zemný plyn pochádzajúci z vybraných ruských závodov. Minister financií Dan Tomlinson povedal, že oznámené zmiernenie sankcií „chráni národný záujem Spojeného kráľovstva“. Líderka opozičnej Konzervatívnej strany Kemi Badenochová však tento krok ostro kritizovala.