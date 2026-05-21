Rusi verejne potupili Putina: Došla im trpezlivosť! VIDEO sa stalo hitom internetu

MOSKVA - Roky čakajú na školu, no bez výsledku. Obyvatelia jednej časti Irkutskej oblasti sa preto rozhodli osloviť Kremeľ netradičným spôsobom. Namiesto ďalšej prosby prišiel odkaz, ktorý vzbudil pozornosť aj za hranicami Ruska.

Nespokojnosť s pomalým riešením miestnych problémov vyústila v ruskom regióne do neobvyklého protestu. Obyvatelia štvrte Berezovo a obce Markovskoje v Irkutskej oblasti zverejnili video, v ktorom sa obrátili na ruského prezidenta Vladimira Putina. Tentoraz však neprišli so žiadosťou o peniaze ani s prosbou o pomoc.

Miestni upozorňujú, že nedostatok miest v školách riešia už niekoľko rokov. Počas tohto obdobia sa podľa vlastných slov opakovane obracali na federálne úrady vrátane samotného prezidenta, no výstavba novej školy sa stále neposunula do finále.

Päť rokov prosieb bez výsledku

Vo videu pripomenuli, že problém sa vlečie dlhodobo.

„Vážený Vladimir Vladimirovič Putin, my, obyvatelia štvrte Berezovo a obce Markovskoje v Irkutskej oblasti, sme sa na vás počas uplynulých piatich rokov opakovane obracali so žiadosťou o výstavbu strednej školy v našej štvrti,“ odkázali prezidentovi.

Následne však prišla časť vyhlásenia, ktorá mnohých prekvapila.

Peniaze nech pošle Čína

Obyvatelia totiž vyhlásili, že ak Ruská federácia nedokáže zabezpečiť dokončenie projektu, riešenie vidia inde.

„Ak Ruská federácia nie je schopná dokončiť výstavbu školy v našej štvrti, žiadame ministra zahraničných vecí Sergeja Viktoroviča Lavrova, aby oslovil predsedu Komunistickej strany Číny Si Ťin-pchinga s návrhom financovať výstavbu našej školy,“ uviedli vo videu.

Týmto ironickým návrhom dali najavo frustráciu z dlhoročného čakania na projekt, ktorý sa podľa nich stále neposúva dopredu.

Sú pripravení učiť sa po čínsky

Autori videa svoju výzvu podporili aj argumentom o rastúcich väzbách medzi Ruskom a Čínou. Tvrdia, že región by mohol z kultúrnej a vzdelávacej spolupráce profitovať.

Zároveň deklarovali ochotu prispôsobiť sa novým podmienkam.

„Veríme, že je to pre nás skutočne veľmi potrebné,“ uviedli s tým, že sú pripravení učiť sa čínsky jazyk.

Štipľavý odkaz smerom do Moskvy

Najostrejšia časť odkazu však prišla až na záver. Obyvatelia naznačili, že federálna vláda podľa nich venuje väčšiu pozornosť iným projektom než problémom vlastných regiónov.

„V súčasnej situácii je aktívny rozvoj kultúrnych vzťahov s Čínou pre nás jedinou schodnou cestou rozvoja – najmä keď sa zdá, že priority našej krajiny ležia niekde pri výstavbe nových liniek metra v Moskve a nových škôl v Tadžikistane,“ odkázali.

Práve táto poznámka bola mnohými vnímaná ako nepriamy výsmech Kremľu a jeho rozhodovaniu o rozpočtových prioritách.

Video sa rýchlo rozšírilo po internete

Záznam sa následne začal šíriť sociálnymi sieťami a získal pozornosť aj mimo Ruska. Na platforme X ho zdieľal okrem iných aj bývalý námestník ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko.

Video tak vyvolalo diskusiu nielen o problémoch ruských regiónov, ale aj o tom, ako otvorene sú obyvatelia niektorých častí krajiny ochotní kritizovať rozhodnutia centrálnej moci.

