Prevrat vo vede: Kuriatka sa vyliahli bez vajec! Pomohla 3D tlač, vedci chcú oživiť vtáčieho obra

DALLAS - Biotechnologická firma Colossal Biosciences tvrdí, že sa priblížila k ambicióznemu cieľu oživiť vyhynutého novozélandského obra. Pomôcť jej má technológia, vďaka ktorej sa podarilo vyliahnuť desiatky kuriatok bez klasických vajec.
Spoločnosť Colossal Biosciences, ktorá sa v posledných rokoch preslávila odvážnymi projektmi zameranými na návrat vyhynutých druhov, oznámila ďalší technologický úspech. Vedcom sa podľa ich tvrdení podarilo vyliahnuť 26 živých kuriatok pomocou špeciálnych 3D tlačených štruktúr, ktoré nahrádzajú klasickú vaječnú škrupinu.
Firma verí, že práve táto technológia by mohla v budúcnosti pomôcť pri projekte návratu obrieho vtáka moa, ktorý kedysi žil na Novom Zélande a vyhynul približne pred 600 rokmi po príchode ľudských osadníkov.
Vajce nahradila 3D tlač
Podľa spoločnosti vedci preniesli oplodnený obsah vajec do špeciálne navrhnutých 3D tlačených konštrukcií. Do systému následne pridali vápnik a embryá umiestnili do inkubátora.
Výsledkom malo byť úspešné vyliahnutie 26 kuriatok.
Generálny riaditeľ firmy Ben Lamm tvrdí, že technológia má potenciál aj pre podstatne väčšie druhy.
„Chceli sme vytvoriť niečo, čo príroda síce navrhla veľmi dobre, ale čo by sa dalo ešte zlepšiť, rozšíriť a zefektívniť,“ povedal podľa agentúry AP.
Práve možnosť škálovania technológie je podľa spoločnosti kľúčová. V budúcnosti by mohla pomôcť aj pri vývoji vajec veľkých približne ako rugbyová lopta, aké kedysi znášali mohutné vtáky moa.
Vyhynul pred 600 rokmi
Moa patril medzi najväčšie vtáky, aké kedy žili. Niektoré druhy dorastali do výšky viac než 3,5 metra a vážili stovky kilogramov. Lietať nedokázali a z novozélandskej prírody zmizli približne v 15. storočí.
Colossal Biosciences už skôr vzbudila pozornosť projektmi spojenými s mamutmi či takzvanými pravlkmi. Teraz sa sústreďuje práve na moa, ktorého návrat označuje za jeden zo svojich dlhodobých cieľov.
Vedci zostávajú skeptickí
Oznámenie firmy však nepresvedčilo všetkých odborníkov. Kritici upozorňujú, že výsledky zatiaľ neprešli nezávislým vedeckým hodnotením a neboli publikované v recenzovanom odbornom časopise.
Genetička Louise Johnsonová z Univerzity v Readingu pre Sky News uviedla, že bez odborného posúdenia je veľmi ťažké hodnotiť skutočný význam oznámenia. „Znie to pôsobivo, ale komentovať význam tejto technológie bez recenzného procesu je asi také, ako keby som mala odborne hodnotiť reklamu na YouTube,“ poznamenala.
Ešte kritickejší bol evolučný biológ Vincent Lynch z Univerzity v Buffale. Podľa neho ani prípadný úspech nemusí znamenať skutočný návrat vyhynutého druhu.
„Možno im táto technológia pomôže vytvoriť geneticky upraveného vtáka. Stále to však bude geneticky upravený vták, nie moa,“ zdôraznil.
Napriek pochybnostiam odborníkov firma tvrdí, že ide o významný krok vpred. Či sa však ľudstvu skutočne podarí priviesť späť tvora, ktorý zmizol pred stáročiami, zostáva zatiaľ otvorenou otázkou.