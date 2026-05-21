Patrik Herman o začiatkoch kariéry: Sfalšovaný podpis... a konkurz? Museli ho strážiť!

BRATISLAVA - Patrik Herman patrí k najväčším stáliciam slovenskej televíznej žurnalistiky, no jeho cesta k sláve pripomína skôr poriadne bizarnú historku. Obľúbený moderátor totiž priznal, že pred kamerami vôbec nemal skončiť a k úspechu ho museli doslova dokopať.
Dnes si už televízne vysielanie bez neho nevieme predstaviť, no začiatky Patrika Hermana boli skromné a diali sa ďaleko od svetiel reflektorov. „Ja som začínal v školskom časopise,“ zaspomínal si moderátor pre Topky.sk. Hoci pero ovládal bravúrne, pred kameru sa vôbec nehrnul. „Myslel som si, že zostanem pri písanej žurnalistike a novinách. Jednak som sebakriticky zhodnotil svoj vizuál a povedal som si, že v novinách ma nie je vidno,“ priznal Patrik nečakane úprimne.
Jeho ďalšia kariéra sa tak odohrala doslova „navzdory jemu samému“. Do sveta veľkých médií ho totiž muselo dotlačiť okolie. „Prihlásili ma do konkurzu do komerčného rádia, dokonca sfalšovali môj podpis na prihláške do komerčnej televízie. Ja by som na to odvahu nemal,“ prezradil Herman s tým, že kamaráti ho na konkurzoch museli dokonca strážiť, aby od strachu neutiekol. Dnes je ale všetko inak a Patrik túto pomoc z minulosti vracia ďalším generáciám – hoci podobne rafinovaným spôsobom.
Známy novinár totiž dlhé roky pôsobil aj ako pedagóg a mnohých svojich zverencov postrčil k mikrofónu: „Stalo sa mi to pri viacerých študentoch, ktorí neplánovali cestu po žurnalistickom chodníčku a dnes sú novinármi. Veľmi ma teší, že v Slovenskej televízii stretávam kolegov, ktorých som učil a dnes sú z nich redaktori,“ teší sa Patrik. Otázkou však je, či bol na akademickej pôde prísnym pedagógom. Takúto odpoveď by ste od televíznej legendy zrejme nečakali!