Známa Slovenka sa podelila o realitu: Ráno tehličky na bruchu a o pár hodín... Nočná mora každej ženy!

BRATISLAVA -Zuzana Barková otvorene prehovorila o realite ženského tela a ukázala aj to, čo mnohé influencerky na sociálnych sieťach skrývajú. Fanúšičkám bez prikrášlenia priznala, že jej postava nevyzerá dokonalo počas celého dňa.
Zuzana Barková, za slobodna Dvorská, patrí medzi ženy, ktoré sa do povedomia verejnosti dostali už pred rokmi vďaka populárnej televíznej šou Dievča za milión. Odvtedy však zo sveta šoubiznisu nezmizla. Naopak, pravidelne sa objavuje na spoločenských udalostiach, módnych akciách či premiérach filmových noviniek a na sociálnych sieťach si vybudovala stabilnú komunitu sledovateľov.
Okrem toho sa úspešne venuje aj vlastnej značke, ktorú aktívne rozvíja. Na Instagrame sa prezentuje najmä módnymi a lifestyle príspevkami, pričom svojim sledovateľkám často ponúka outfitové inšpirácie či pohľady do každodenného života. Tentoraz však otvorila oveľa osobnejšiu tému, ktorá rezonuje medzi mnohými ženami. Prostredníctvom videa ukázala realitu svojho tela bez prikrášlenia a otvorene prehovorila o tom, ako sa jej postava mení počas dňa.
„Často vám tu ukazujem moju ranno-posilkovú verziu brucha. Áno, som na ňu hrdá, lebo trvalo štyri mesiace, kým som ju takto vysekala. Je to však verzia ráno nalačno a napumpovaná v posilke,“ priznala úprimne. Zároveň však dodala, že realita počas dňa vyzerá inak a nemá problém ju ukázať bez filtrov či pózovania.
„Aj toto je moje brucho a zaslúžite si to vidieť. Stačí jeden väčší obed a vyzerá takto. Kedysi som to neznášala, dnes sa ho učím rovnako milovať. To jedlo predsa niekam musí ísť. A ja viem, že ráno zas bude späť vyfúknutá verzia,“ napísala k videu, ktoré si získalo množstvo pozitívnych reakcií. Influencerka zároveň otvorene pomenovala tlak, ktorý sociálne siete často vytvárajú. Podľa nej mnohé ženy ukazujú len „dokonalú“ verziu svojho tela, no bežnú realitu už nie.
„Tehličky od rána do večera sú výsledkom veľmi striktného režimu v kuchyni aj posilke a mne sa až tak striktne žiť dlhodobo nechce. Smutné je však, že tie, ktoré tehličky dlhodobo ukazujú, neukážu aj túto najedenú verziu. Alebo to tak vážne mám len ja?“ zamyslela sa. Na záver pridala aj silné posolstvo o ženskom tele a materstve. „Každopádne nech máme bruchá akékoľvek, sú dočasným domovom pre naše deti a to je oveľa dôležitejšie ako to, ako vyzerajú. Dokážu vytvoriť zázrak a preto by sme ich mali milovať v každej ich verzii,“ dodala úprimne.
